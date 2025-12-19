X!

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

Jäähoki
Logan Thompson pealeviset tõrjumas.
Logan Thompson pealeviset tõrjumas. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL jäi sel hooajal esimest korda väravata Toronto Maple Leafs, kes pidi võõral jääl tunnistama Washington Capitalsi 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) paremust.

Capitalsi avavärava viskas Alexei Protas ning seejärel sai kaks tabamust kirja Jakob Chychrun, kes tõusis kaitsemängijate seas 14 väravaga esikohale. John Carlson tegi eeltöö kahele väravale ja sai ise käe valgeks viimase perioodi keskel. Logan Thompson tõrjus Capitalsi väravasuul 22 pealeviset.

Maple Leafs omas mängu jooksul arvulist ülekaalu viiel korral, kuid ei suutnud kordagi eelist väravaks realiseerida, tehes kokku vaid viis pealeviset.

Capitals tõusis idakonverentsis teisele kohale, olles kogunud 42 punkti. Maple Leafs on tihedas konkurentsis 14. positsioonil (35 p).

Minnesota Wild kasvatas liiga pikima võiduseeria kuuemänguliseks, alistades võõrsil Columbus Blue Jacketsi 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Võitjate poolel said Matthew Boldy ja Kirill Kaprizov mõlemad kirja kolm resultatiivsuspunkti (1+2).

Wild paikneb läänekonverentsis kolmandal real (47 p). Blue Jackets on idas viimane ehk 16. (34 p).

Teised tulemused:

Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 1:2
Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 4:0
Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks 4:1
Boston Bruins - Edmonton Oilers 1:3
Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 5:3
St. Louis Blues - New York Rangers 1:2 (la.)
Calgary Flames - Seattle Kraken 4:2
San Jose Sharks - Dallas Stars 3:5

Toimetaja: Henrik Laever

