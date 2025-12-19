Soome klubi pääses Konverentsiliigas sõelmängudele
Euroopa tugevuselt kolmandas jalgpallisarjas ehk Konverentsiliigas selgusid neljapäeval kõik 24 parema sekka jõudnud meeskonda. Teiste seas tagas edasipääsu soomlaste KuPS.
Valitsev Soome meister tegi põhiturniiri viimases voorus võõrsil Inglismaa karikavõitja Crystal Palace'iga 2:2 viigi. Seejuures pööras KuPS teise poolaja alguses 0:1 kaotusseisu kolme minutiga 2:1 eduks, kui sihile jõudsid Piotr Parzyszek ja Ibrahim Cisse.
KuPS jäi 73. minutil Clinton Antwi punase kaardi tõttu kümnekesi ja kolm minutit hiljem skooris Palace'i viigivärava Justin Devenny. Soome klubile piisas edasipääsuks viigipunktist ning alagrupiturniir lõpetati seitsme punktiga 21. kohal. Palace platseerus kümne punktiga 10. kohale.
Alagrupiturniiri lõpetas 16 punktiga esikohal prantslaste Strasbourg, kes teenis viimases voorus kodus 3:1 võidu Breidabliki (Island) üle.
Lisaks Strasbourg'ile lõpetasid esikaheksas veel Czestochowa Rakow (Poola), Ateena AEK (Kreeka), Praha Sparta (Tšehhi), Rayo Vallecano (Hispaania), Donetski Šahtar (Ukraina), Mainz (Saksamaa) ja Larnaca AEK (Küpros).
Esikaheksas lõpetanud klubid pääsesid otse kaheksandikfinaali. Kohtadel. 9.-24. lõpetanud meeskonnad jätkavad teekonda 1/16-finaalis.
Our teams for the #UECL knockout phase are locked in pic.twitter.com/B3JtXq0mjU— UEFA Conference League (@Conf_League) December 18, 2025
Toimetaja: Henrik Laever