Soome klubi pääses Konverentsiliigas sõelmängudele

Lisaks Strasbourg'ile lõpetasid esikaheksas veel Czestochowa Rakow (Poola), Ateena AEK (Kreeka), Praha Sparta (Tšehhi), Rayo Vallecano (Hispaania), Donetski Šahtar (Ukraina), Mainz (Saksamaa) ja Larnaca AEK (Küpros).

Alagrupiturniiri lõpetas 16 punktiga esikohal prantslaste Strasbourg, kes teenis viimases voorus kodus 3:1 võidu Breidabliki (Island) üle.

KuPS jäi 73. minutil Clinton Antwi punase kaardi tõttu kümnekesi ja kolm minutit hiljem skooris Palace'i viigivärava Justin Devenny. Soome klubile piisas edasipääsuks viigipunktist ning alagrupiturniir lõpetati seitsme punktiga 21. kohal. Palace platseerus kümne punktiga 10. kohale.

Valitsev Soome meister tegi põhiturniiri viimases voorus võõrsil Inglismaa karikavõitja Crystal Palace'iga 2:2 viigi. Seejuures pööras KuPS teise poolaja alguses 0:1 kaotusseisu kolme minutiga 2:1 eduks, kui sihile jõudsid Piotr Parzyszek ja Ibrahim Cisse.

Euroopa tugevuselt kolmandas jalgpallisarjas ehk Konverentsiliigas selgusid neljapäeval kõik 24 parema sekka jõudnud meeskonda. Teiste seas tagas edasipääsu soomlaste KuPS.

