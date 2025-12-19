X!

TBD Pharmatech/Kastre ei suutnud üllatust serveerida

Võrkpalli naiste meistriliigas toimus neljapäeval kalendriaasta viimane mäng, milles läksid vastamisi turniiritabelis kaheksandal kohal paiknev TBD Pharmatech/Kastre ja esikohta hoidev Tartu Ülikool/Bigbank.

Kodusaalis mänginud TBD Pharmatech/Kastre ei suutnud üllatust serveerida, leppides 0:3 (22:25, 10:25, 22:25) kaotusega. Seega püsib TBD Pharmatech/Kastre linnarivaali vastu võiduta, kui alates 2021/2022 hooajast on kaotatud kõik üheksa omavahelist mängu, vahendab Volley.ee.

Mõlema naiskonna ridades käisid väljakul 11 erinevat mängijat. Kolmandas geimis seitsme punktiga säranud Susanna Elisabeth Rikand tõi võõrustajatele 15 ja Liis Laigu kaheksa punkti. Võitjate resultatiivseimaks kerkis 14 punkti kogunud Annabel Huik. Häli Vahula lisas kaheksa punkti, lüües külaliste kuueteistkümnest serviässast koguni kuus. Kaotajad vastasid 11 serviässaga.

Tartu Ülikool/Bigbanki võidu võtmeks kujunes edukas rünnak, kui punktiks löödi ligi pooled ehk 49% rünnakutest. Koduvõistkonna rünnakuefektiivsus oli 32%. Blokipunktide arvestuses jäi TBD Pharmatech/Kastre alla ühe punktiga – blokis saavutati kaks punkti.

Tabelijuhina jätkav Tartu Ülikool/Bigbank on üheksast mängust võitnud seitse ja kogunud parimana 22 punkti. Kolm mängu vähem pidanud Rae Spordikool/VIASTON jääb maha kuue punktiga. 

TBD Pharmatech/Kastre on kaotanud kõik seitse mängu ja ei ole ainsana punktiarvet avanud. Meistriliiga läheb nüüd mõneks nädalaks puhkusele ja jätkub jaanuari alguses.

Tabeliseis: 1. TÜ/Bigbank (22 punkti), 2. Rae Spordikool/VIASTON (16 p), 3. TalTech/Nordaid (10 p), 4. Audentese SG (10 p), 5. Viljandi Metall (10 p), 6. Viimsi/Tallinna Ülikool (8 p), 7. BARRUS/Võru VK (5 p), 8. TBD Pharmatech/Kastre (0 p).

