Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

38-aastane vanameister on kimpus põlvevigastusega. "Ta võtab võistlemisest lühikese pausi ja naaseb võistlustulle niipea, kui tervis lubab. Plaanis on hooaja suursündmusel osaleda," teatas Sloveenia suusaliit, viidates veebruarikuus toimuvatele Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Fak on käimasoleval MK-hooajal 30 parema sekka jõudnud vaid korra, kui saavutas Östersundi jälitussõidus ühe möödalasuga 28. koha. Kokku on ta MK-sarjas saavutanud üheksa individuaalset etapivõitu, millest viimane pärineb eelmise hooaja eelviimaselt etapilt Pokljukas.

Kahekordne olümpiamedalist teatas juba eelmisel hooajal, et tänavune hooaeg jääb tema karjääris viimaseks.

Reedel on Le Grand Bornandi MK-etapil kavas meeste 10 km sprint, eestlasi on stardis neli. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00.