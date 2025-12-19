X!

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

Laskesuusatamine
Jakov Fak.
Jakov Fak. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Sloveenia tipplaskesuusataja Jakov Fak jätab vigastuse tõttu vahele MK-hooaja kolmanda etapi Le Grand Bornandis.

38-aastane vanameister on kimpus põlvevigastusega. "Ta võtab võistlemisest lühikese pausi ja naaseb võistlustulle niipea, kui tervis lubab. Plaanis on hooaja suursündmusel osaleda," teatas Sloveenia suusaliit, viidates veebruarikuus toimuvatele Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Fak on käimasoleval MK-hooajal 30 parema sekka jõudnud vaid korra, kui saavutas Östersundi jälitussõidus ühe möödalasuga 28. koha. Kokku on ta MK-sarjas saavutanud üheksa individuaalset etapivõitu, millest viimane pärineb eelmise hooaja eelviimaselt etapilt Pokljukas.

Kahekordne olümpiamedalist teatas juba eelmisel hooajal, et tänavune hooaeg jääb tema karjääris viimaseks.

Reedel on Le Grand Bornandi MK-etapil kavas meeste 10 km sprint, eestlasi on stardis neli. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

laskesuusauudised

09:43

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

08:05

TÄNA OTSE | Le Grand Bornandi MK-etapp jätkub meeste sprindisõiduga

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta

14.12

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena

13.12

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

13.12

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

sport.err.ee uudised

13:42

Tiitlikaitsja Arsenali jätkab euroteekonda Belgia klubi vastu

13:00

Jürgenson alustab hooaega Monte Carlos Rally2 auto roolis

12:36

Kristjan Ilves hoiab suusasõidu järel 18. kohta

12:10

NASCAR-i piloot hukkus koos perega lennuõnnetuses

11:50

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

11:17

Soome klubi pääses Konverentsiliigas sõelmängudele

10:45

TBD Pharmatech/Kastre ei suutnud üllatust serveerida

10:13

Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

09:43

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

09:11

Euroliiga liider kaotas Ateenas

08:37

Tugevalt alustanud Zunte langes teise vooruga kuus kohta

08:05

TÄNA OTSE | Le Grand Bornandi MK-etapp jätkub meeste sprindisõiduga

18.12

Suri tuntud Norra jalgpallitreener Age Hareide

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo