Euroliiga liider kaotas Ateenas

Korvpall
Korvpalli Euroliigas katkes liidermeeskonna Tel Avivi Hapoeli kolmemänguline võiduseeria, kui neljapäeval jäädi võõrsil alla Ateena Panathinaikosele 82:93 (17:22, 29:23, 16:20, 20:28).

Kohe mängu alguses tagaajaja rolli jäänud ja vahepeal 12-punktilises kaotusseisus olnud Hapoel suutis poolajapausiks ühe punktiga juhtima minna (46:45). Panathinaikos alustas teist poolaega 9:0 spurdiga ja keeras viimasel veerandil kaitse lukku, teenides lõpuks 11-punktilise võidu.

Panathinaikose rünnakut vedas Kendrick Nunn, kelle arvele kogunes 19 punkti, kaks lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Cedi Osman lisas omalt poolt 17 silma. Hapoeli parimad olid Tyler Ennis ja Antonio Blakeley, kes tõid vastavalt 16 ja 15 punkti.

Teist mängu järjest võidurõõmu kogenud Panathinaikos jätkab tabelis neljandal kohal (11-6). Hapoel säilitas kaotusest hoolimata liidrikoha (12-5).

Valitsev meister Istanbuli Fenerbahce sai tagasi võidureele, kui võõrsil oldi üle Milano Olimpiast 87:72 (19:11, 21:21, 16:23, 31:17). Üleplatsimeheks kerkis Fenerbahce ameeriklasest leegionär Talen Horton-Tucker, kes viskas 23 punkti, hankis viis lauapalli ja sooritas kolm vaheltlõiget.

Fenerbahce tõusis tabelis viiendaks (10-6), Milano on 11. kohal (9-8).

Teised tulemused:

Madridi Real - Paris 95:90
Tel Avivi Maccabi - Valencia 85:82

Toimetaja: Henrik Laever

