Suri tuntud Norra jalgpallitreener Age Hareide

Neljapäeval suri 72 aasta vanuselt tuntud Norra jalgpallitreener ja -mängija Age Hareide, kes on juhendanud mitmeid erinevaid Skandinaavia koondiseid ja klubisid.

Mängijana pallis Hareide 1980. aastatel Inglismaa kõrgliigas Manchester City ja Norwich City klubides ning pidas koondise eest 50 kohtumist ja lõi viis väravat.

Treenerina juhendas ta nii Norra (2003-2008), Taani (2016-2020) kui ka Islandi koondist (2023-2024). Seejuures Taani koondist 2018. aasta MM-finaalturniiril, kus meeskond kaotas kaheksandikfinaalis penaltiseeria järel hilisemale finalistile Horvaatiale. Sel perioodil valiti ta ka kahel korral Taani aasta treeneriks.

Samuti oli Hareide mitmete Skandinaavia klubide eesotsas, viies Rootsi meistriks Helsingborgi (1999) ja Malmö (2014), Taani meistriks Bröndby (2002) ja Norra meistriks Trondheimi Rosenborgi (2003).

Tänavu suvel diagnoositi tal ajukasvaja. "Isa jäi täna öösel kodus oma pere keskel magama. Ta on nüüd oma viimase mängu mänginud," sõnas Hareide poeg Bendik väljaandele VG. "Oleme tänulikud kogu armastuse eest, mille oleme tema haiguse jooksul saanud."

Norra koondise praegune peatreener Stale Solbakken lisas järelehüüdes: "Age oli üks Norra jalgpalli suurimaid nii mängija kui ka treenerina. Mina isiklikult hindasin neid mitmeid häid vestlusi, mis meil olid, kui mina olin FCK [FC Kopenhaagen] treener ja tema Taani koondise treener ning ta käis meil treeningutel."

"Ta oli mulle väga toeks, kui asjad Euroopa meistrivõistluste valikmängudes viltu läksid," jätkas ta. "On kohutavalt kurb, et Age on lahkunud. Meie kõige soojemad mõtted on tema lähiperekonnaga."