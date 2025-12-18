Brent Lepistu lahkub Levadiast

"Täname Brenti siiralt tema pühendumuse, professionaalsuse ja tööeetika eest kogu selle aja jooksul, mil ta kandis rohesärki," teatas klubi neljapäeval."Tema panus nii väljakul kui ka meeskonnasiseselt oli väärtuslik ning tema suhtumine ja kogemus jätsid klubisse selge jälje."

Lõppeval hooajal mängis Lepistu klubi eest 22 liigamängu, lõi kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu. Sellele lisandus kaks kohtumist ja üks värav ka karikavõistlustel.

Lepistu liitus Levadiaga 2020. aastal, mängis vahepeal 2023. aastal Rumeenia klubis CS Mioveni ja taasliitus siis meeskonnaga uuesti. Levadia eest jäi tal kõigi sarjade peale kirja 155 mängu, 13 väravat ja üheksa resultatiivset söötu.

Ta tuli 2021. ja 2024. aastal meeskonnaga Eesti meistriks ning 2021. aastal ka karikavõitjaks.