Norra mäesuusataja sai Val Gardenas kõva matsu

Mäesuusatamine
Fredrik Möller
Fredrik Möller Autor/allikas: SCANPIX / PA Images
Mäesuusatamine

Itaalia mäesuusakeskuses Val Gardenas toimunud kiirlaskumise maailmakarikaetapil kukkus rängalt norralane Fredrik Möller ja toimetati helikopteriga haiglasse.

25-aastane Möller suutis vahetult pärast kukkumist end liigutada, aga jäi seejärel siiski lumele abi ootama. Kohale saabunud helikopter toimetas sportlase arstide hoole alla.

"Fredrik sai halvasti muljuda ja kaotas kaks hammast," teatas Norra koondise arst Marc Strauss väljaandele VG. "Asjaolusid arvestades tunneb ta end hästi."

Õnnetus juhtus pärast teist vaheajapunkti, kui Möller kaotas hüppel kontrolli ja maandus seljale. Teadete kohaselt ületas tema kiirus sel hetkel 120 km/h piiri.

"Teda jälgitakse haiglas ja rahvuskoondise meditsiinipersonali poolt teraselt, et nii tõsise õnnetuse korral kõikvõimalikud vigastused välistada," lisas Strauss.

Val Gardenas valitsesid üsna keerulised olud ja starti lükati udu tõttu korduvalt edasi.

Eelmise aasta lõpus teenis ta Bormio ülisuurslaalomis karjääri esimese MK-etapivõidu. Paari nädala eest Beaver Creekis tuli teine koht. Tänavustel maailmameistrivõistlustel tuli ta ülisuurslaalomis viiendaks.

Toimetaja: Siim Boikov

