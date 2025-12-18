Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

17-aastane Meentalo sai esimese sõidu eest 45,25 ja teise eest 48,25 punkti, mis teda aga kaheksa hulka ei aidanud. Viimasena edasi pääsenud ameeriklanna Abby Winterberger teenis 68,00 punkti.

Eelmisel nädalal Hiinas toimunud etapi lõpetas Meentalo 22. kohaga.

Kvalifikatsiooni kolm paremat olid britt Zoe Atkin (90,25 punkti), hiinlanna Kexin Zhang (85,25) ja ameeriklanna Kate Gray (80,75).

Algselt pidi Colorados toimuval võistlusel kaasa lööma ka Kelly Sildaru, aga haigestus ja otsustas loobuda.

Naiste rennisõidu finaal toimub laupäeval, 20. detsembril.