X!

Hispaania ja Argentina selgitavad märtsis Finalissima võitja

Jalgpall
Hispaania jalgpallikoondis
Hispaania jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Järgmise aasta märtsis lähevad Dohas vastamisi Euroopa ja Lõuna-Ameerika suurturniiride võitjad ehk Hispaania ja Argentina jalgpallikoondised.

Hispaania tuli Euroopa meistriks mullu, kui finaalis alistati Inglismaa 2:1. Argentina on valitsev Copa America meister - eelmisel aastal alistati finaalis lisaaja järel Colombia 1:0.

Tegemist on Finalissima nimelise võistlusega, mida on ajaloo jooksul peetud varem kolmel korral: 1985. aastal võitis Prantsusmaa ning kahel järgmisel korral Argentina: 1993. aastal alistati penaltiseeria järel Taani ja 2022. aastal Itaalia kindlalt 3:0.

Hispaania ja Argentina lähevad Dohas Lusaili staadionil vastamisi 27. märtsil 2026. Varem on koondised kohtunud 14 korda ja mõlemal on kirjas kuus võitu.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:07

Brent Lepistu lahkub Levadiast

19:22

Hispaania ja Argentina selgitavad märtsis Finalissima võitja

13:16

PSG lisas auhinnakappi veel ühe karika

11:43

Tartu Tammeka peatreeneriks sai Karel Voolaid

10:46

Probleemideta liigakarika poolfinaali jõudnud City kohtub tiitlikaitsjaga

17.12

Mets, Henn ja Süvari valisid FIFA aasta parimateks võitjad

17.12

Luis Suarez pikendas Miami Interiga lepingut

17.12

Jalgpalliliit käivitas noortetöö kvaliteedistandardi süsteemi

17.12

U-17 ja U-19 jalgpallikoondised said teada valikturniiride vastased

17.12

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

sport.err.ee uudised

21:07

Brent Lepistu lahkub Levadiast

20:45

Norra mäesuusataja sai Val Gardenas kõva matsu

19:57

Aet Kiisla valiti Eesti esindajana maailma ultrajooksuliidu komisjoni

19:39

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

19:22

Hispaania ja Argentina selgitavad märtsis Finalissima võitja

18:41

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18:09

Laura Maasik võitis Malaga poolmaratoni

18:06

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe Uuendatud

17:12

Marco Odermatt küündis Alberto Tomba saavutuseni

16:16

Chukavin tuli esimest korda Eesti meistriks

15:51

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

15:21

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

15:07

KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

14:14

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

13:42

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

13:16

PSG lisas auhinnakappi veel ühe karika

12:41

Darta Zunte loodab Milano Cortinas teha Eesti spordiajalugu

11:43

Tartu Tammeka peatreeneriks sai Karel Voolaid

11:11

Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

10:46

Probleemideta liigakarika poolfinaali jõudnud City kohtub tiitlikaitsjaga

loetumad

18:41

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

14:14

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

18:06

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe Uuendatud

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

17.12

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo