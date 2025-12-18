Hispaania ja Argentina selgitavad märtsis Finalissima võitja

Järgmise aasta märtsis lähevad Dohas vastamisi Euroopa ja Lõuna-Ameerika suurturniiride võitjad ehk Hispaania ja Argentina jalgpallikoondised.

Hispaania tuli Euroopa meistriks mullu, kui finaalis alistati Inglismaa 2:1. Argentina on valitsev Copa America meister - eelmisel aastal alistati finaalis lisaaja järel Colombia 1:0.

Tegemist on Finalissima nimelise võistlusega, mida on ajaloo jooksul peetud varem kolmel korral: 1985. aastal võitis Prantsusmaa ning kahel järgmisel korral Argentina: 1993. aastal alistati penaltiseeria järel Taani ja 2022. aastal Itaalia kindlalt 3:0.

Hispaania ja Argentina lähevad Dohas Lusaili staadionil vastamisi 27. märtsil 2026. Varem on koondised kohtunud 14 korda ja mõlemal on kirjas kuus võitu.