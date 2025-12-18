Laura Maasik võitis Malaga poolmaratoni

Tegemist oli tema isikliku rekordiga. 2023. aastal joostud senine isiklik rekord oli 14 sekundit aeglasem. Tänavu on eestlannadest temast kiiremini jooksnud vaid Riine Bingi (1:15.34), vahendab Marathon100.com.

Malaga poolmaratonil hoidis ta 10 kilomeetri punktis veel neljandat kohta, kaotades liidrile pea minutiga. Kokkuvõttes lõpetas Maasik aga esimesena, edestades Elizabeth Talbit 11 ja Anna Haroldit 16 sekundiga.

Malaga poolmaratoni lõpetas 3823 naist ja 5083 meest.