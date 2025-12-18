X!

Laura Maasik võitis Malaga poolmaratoni

Kergejõustik
Laura Maasik Tallinna Sügisjooksul
Laura Maasik Tallinna Sügisjooksul Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kergejõustik

Eesti jooksja Laura Maasik võitis nädalavahetusel Malagas toimunud poolmaratoni ajaga 1:16.33.

Tegemist oli tema isikliku rekordiga. 2023. aastal joostud senine isiklik rekord oli 14 sekundit aeglasem. Tänavu on eestlannadest temast kiiremini jooksnud vaid Riine Bingi (1:15.34), vahendab Marathon100.com.

Malaga poolmaratonil hoidis ta 10 kilomeetri punktis veel neljandat kohta, kaotades liidrile pea minutiga. Kokkuvõttes lõpetas Maasik aga esimesena, edestades Elizabeth Talbit 11 ja Anna Haroldit 16 sekundiga.

Malaga poolmaratoni lõpetas 3823 naist ja 5083 meest.

Toimetaja: Siim Boikov

