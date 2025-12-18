X!

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

Jäähoki
Sebastian Aho
Sebastian Aho Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL teenis Carolina Hurricanes viienda järjestikuse võidu, alistades võõrsil 4:1 Nashville Predatorsi.

Võitjate ridades viskas kaks väravat soomlane Sebastian Aho, kes andis lisaks ka väravasöödu Seth Jarvise väravale. Ühe värava ja ühe söödu sai kirja Jackson Blake. Hurricanesi väravasuul tõrjus Pjotr Kotšetkov 25 pealeviset.

Predatorsi ainsa värava viskas Filip Forsberg, Juuse Saros tegi 33 tõrjet.

Tulemused:

Florida – Los Angeles 3:2
Detroit – Utah 1:4
Nashville – Carolina 1:4
St. Louis – Winnipeg 1:0
Las Vegas – New Jersey 2:1 kv.

Toimetaja: Maarja Värv

multimeedia

