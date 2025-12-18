Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

Võitjate ridades viskas kaks väravat soomlane Sebastian Aho, kes andis lisaks ka väravasöödu Seth Jarvise väravale. Ühe värava ja ühe söödu sai kirja Jackson Blake. Hurricanesi väravasuul tõrjus Pjotr Kotšetkov 25 pealeviset.

Predatorsi ainsa värava viskas Filip Forsberg, Juuse Saros tegi 33 tõrjet.

Tulemused:

Florida – Los Angeles 3:2

Detroit – Utah 1:4

Nashville – Carolina 1:4

St. Louis – Winnipeg 1:0

Las Vegas – New Jersey 2:1 kv.