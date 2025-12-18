KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile
Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo pidi Soome kõrgliigas võõrsil tunnistama eestlase varasema tööandja Jyväskylä JYP-i 4:2 paremust.
Ajutiselt kaptenipaela kandnud Rooba alustas algviisikus ja sai kirja ühe väravalöögi.
JYP asus juba esimesel kolmandikul 2:0 juhtima, teisel perioodil mindi 4:0 ette. Kaks väravat viskas Leevi Tukiainen. Viimasel kolmandikul suutis KooKoo vahet vähendada, kui pooleteise minutiga visati kaks väravat – skoori avas Miska Siikonen, lõppseisu vormistas Marcus Davidsson.
Liigatabelis on JYP 55 punktiga neljas, kolm mängu rohkem pidanud KooKoo on 53 punktiga viies.
Järgmisena mängib KooKoo reedel võõrsil Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa-ga.
Toimetaja: Maarja Värv