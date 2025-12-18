KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

Liigatabelis on JYP 55 punktiga neljas, kolm mängu rohkem pidanud KooKoo on 53 punktiga viies.

JYP asus juba esimesel kolmandikul 2:0 juhtima, teisel perioodil mindi 4:0 ette. Kaks väravat viskas Leevi Tukiainen. Viimasel kolmandikul suutis KooKoo vahet vähendada, kui pooleteise minutiga visati kaks väravat – skoori avas Miska Siikonen, lõppseisu vormistas Marcus Davidsson.

Ajutiselt kaptenipaela kandnud Rooba alustas algviisikus ja sai kirja ühe väravalöögi.

