PSG lisas auhinnakappi veel ühe karika

Varasemalt klubide MM-i nime kandnud võistlusel algas teekond karika nimel juba septembris, kui võistlustules olid Aafrika, Aasia ja Okeaania tiimid. Detsembris ühinesid nendega Lõuna-Ameerika ja Põhja-Ameerika parimad. Kõik kulmineerus Ahmad bin Ali nimelisel staadionil Dohas, kus Euroopa parim PSG sai vastaseks endise tippmängija Filipe Luisi juhendatava Brasiilia klubi Flamengo, kes on parasjagu Lõuna-Ameerika meister, vahendab Soccernet.ee.

Normaalaeg lõppes 1:1 skooriga, kui 38. minutil avas seisu PSG poolelt Hvitša Kvaratshelia. Flamengo vastus saabus 62. minutil, mil Marquinhose põhjustatud penalti realiseeris Jorginho. Kuna lisaajal ühtegi korda võrku ei sahistatud, suundusid mõlemad tiimid penaltipunktile.

PSG eest eksisid 11 meetri karistuslöögil Ousmane Dembele ja Bradley Barcola. Flamengo poolelt ei suutnud penaltit realiseerida suisa neli meest — iga kord jõudis nende virutusele ette venelasest kindamees Matvei Safonov, kes oli vigastatud põhivahi Lucas Chevalieri asemel postide vahel.

Seega reisis PSG auhinnakappi selle aasta kuues trofee. Tänavu võitsid Luis Enrique'i hoolealused Prantsusmaa kõrgliiga, karikavõistlused, superkarika, UEFA Meistrite liiga, UEFA superkarika ning nüüd FIFA mandritevahelise karika.

