X!

Tartu Tammeka peatreeneriks sai Karel Voolaid

Premium liiga
Karel Voolaid
Karel Voolaid Autor/allikas: Tartu JK Tammeka
Premium liiga

Tartu JK Tammeka meeskonna uueks peatreeneriks saab Karel Voolaid. Varem Eesti, Soome ja Läti jalgpalliklubides töötanud ning Eesti meeste rahvuskoondist juhendanud Voolaid sõlmis JK Tammekaga kolmeaastase lepingu.

Voolaiu sõnul on tal hea meel liituda JK Tammekaga kui pika ajalooga ambitsioonika klubiga. "Mulle avaldas muljet klubi juhatuse analüüs hetkeolukorrast ja nägemus klubi tippjalgpalli-suuna arendamisest," ütles Voolaid Tammeka kodulehel avaldatud teates.

"JK Tammeka on andnud Tartu ja Eesti jalgpalli palju, klubist on sirgunud jalgpallureid, jalgpallitreenereid ja jalgpallisõpru. Näen, et koostöös mängijate, treenerite, juhatuse ja toetajate ning ülejäänud kogukonnaga saame klubi ajalukku lisada uusi häid peatükke. Ootan põnevusega tööleasumist ja võimalust panustada Tartu ning Lõuna-Eesti jalgpalli arengusse," lisas Voolaid.

Tartu JK Tammeka presidendi Kaarel Kiidroni sõnul on Voolaid kogenud ja ambitsioonikas peatreener, keda klubi otsis. "Karel toob meeskonda ja laiemalt kogu klubi tippjalgpalli-suunda ohtralt rahvusvahelisi kogemusi, millest võiksid kasu saada nii meie praegused kui ka tulevased mängijad ning treenerid," selgitas Kiidron.

"Pärast mitmeid sisukaid vestlusi on klubi juhatus veendunud, et Karel sobib tänu oma ambitsioonikale ja analüütilisele suhtumisele suurepäraselt JK Tammeka kollektiivi," lisas klubi president.

Kiidroni sõnul arendab JK Tammeka juhatus klubi tippjalgpalli-suunda uue mitmeaastase plaani alusel, mistõttu sõlmiti meeskonna uue peatreeneriga pikk, kolmeaastane leping.

48-aastane Voolaid on töötanud pea- või abitreenerina Eesti, Soome ja Läti jalgpalliklubides. Ta on tulnud nii Tipneri karika kui ka Superkarika võitjaks.

Viimastel aastatel on Voolaid töötanud abitreenerina Balti riikide tippklubides, Riga FC-s ja Tallinna FC Levadias. Aastatel 2019–2020 oli Voolaid Eesti meeste jalgpallikoondise peatreener. Ta on juhendanud ka paljusid noortekoondiseid ning töötanud Eesti Jalgpalli Liidus treenerite koolitusjuhina.

Tartu JK Tammeka meeskonna hooaeg A. Le Coq Premium liigas algab märtsis. Hooajaeelsed pallitreeningud algasid 11. detsembril ja esimesed kontrollmängud peetakse jaanuaris. Voolaid juhendab meeskonda esimest korda treeningul detsembri lõpus.

Karel Voolaid Autor/allikas: Tartu JK Tammeka

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga uudised

11:43

Tartu Tammeka peatreeneriks sai Karel Voolaid

17.12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

15.12

Alliku ja Zenjov jätkavad Floras veel vähemalt ühe hooaja

15.12

Levadia täiendas kaitseliini Eesti koondislasega

10.12

Premium liiga hooaja parim mängija tuleb kas Levadiast või Florast

10.12

Frank Liivak jätkab Levadia ridades

06.12

Levadia peatreeneriks saab Vjatšeslav Zahovaiko

05.12

Curro Torres ei jätka FCI Levadia peatreenerina

01.12

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

01.12

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

16:37

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

16:16

Chukavin tuli esimest korda Eesti meistriks

15:51

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

15:21

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

15:07

KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

14:40

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe

14:14

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

13:42

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

13:16

PSG lisas auhinnakappi veel ühe karika

12:41

Darta Zunte loodab Milano Cortinas teha Eesti spordiajalugu

11:43

Tartu Tammeka peatreeneriks sai Karel Voolaid

11:11

Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

10:46

Probleemideta liigakarika poolfinaali jõudnud City kohtub tiitlikaitsjaga

10:15

Kristjan Ilves võtab ilmselt kasutusele vana lõikega hüppekombe

09:47

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo