Tartu Tammeka peatreeneriks sai Karel Voolaid

Tartu JK Tammeka meeskonna uueks peatreeneriks saab Karel Voolaid. Varem Eesti, Soome ja Läti jalgpalliklubides töötanud ning Eesti meeste rahvuskoondist juhendanud Voolaid sõlmis JK Tammekaga kolmeaastase lepingu.

Voolaiu sõnul on tal hea meel liituda JK Tammekaga kui pika ajalooga ambitsioonika klubiga. "Mulle avaldas muljet klubi juhatuse analüüs hetkeolukorrast ja nägemus klubi tippjalgpalli-suuna arendamisest," ütles Voolaid Tammeka kodulehel avaldatud teates.

"JK Tammeka on andnud Tartu ja Eesti jalgpalli palju, klubist on sirgunud jalgpallureid, jalgpallitreenereid ja jalgpallisõpru. Näen, et koostöös mängijate, treenerite, juhatuse ja toetajate ning ülejäänud kogukonnaga saame klubi ajalukku lisada uusi häid peatükke. Ootan põnevusega tööleasumist ja võimalust panustada Tartu ning Lõuna-Eesti jalgpalli arengusse," lisas Voolaid.

Tartu JK Tammeka presidendi Kaarel Kiidroni sõnul on Voolaid kogenud ja ambitsioonikas peatreener, keda klubi otsis. "Karel toob meeskonda ja laiemalt kogu klubi tippjalgpalli-suunda ohtralt rahvusvahelisi kogemusi, millest võiksid kasu saada nii meie praegused kui ka tulevased mängijad ning treenerid," selgitas Kiidron.

"Pärast mitmeid sisukaid vestlusi on klubi juhatus veendunud, et Karel sobib tänu oma ambitsioonikale ja analüütilisele suhtumisele suurepäraselt JK Tammeka kollektiivi," lisas klubi president.

Kiidroni sõnul arendab JK Tammeka juhatus klubi tippjalgpalli-suunda uue mitmeaastase plaani alusel, mistõttu sõlmiti meeskonna uue peatreeneriga pikk, kolmeaastane leping.

48-aastane Voolaid on töötanud pea- või abitreenerina Eesti, Soome ja Läti jalgpalliklubides. Ta on tulnud nii Tipneri karika kui ka Superkarika võitjaks.

Viimastel aastatel on Voolaid töötanud abitreenerina Balti riikide tippklubides, Riga FC-s ja Tallinna FC Levadias. Aastatel 2019–2020 oli Voolaid Eesti meeste jalgpallikoondise peatreener. Ta on juhendanud ka paljusid noortekoondiseid ning töötanud Eesti Jalgpalli Liidus treenerite koolitusjuhina.

Tartu JK Tammeka meeskonna hooaeg A. Le Coq Premium liigas algab märtsis. Hooajaeelsed pallitreeningud algasid 11. detsembril ja esimesed kontrollmängud peetakse jaanuaris. Voolaid juhendab meeskonda esimest korda treeningul detsembri lõpus.