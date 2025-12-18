Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

Bulls alistas kodus 127:111 Cleveland Cavaliersi. Võitjate resultatiivseim oli Coby White 25 punktiga, Josh Giddey tegi kolmikduubli, visates 23 punkti, võttes 11 lauapalli ja andes 11 tulemuslikku söötu. Nikola Vucevic panustas 20 punkti ja üheksa lauapalliga. Cavaliersi parim oli Donovan Mitchell 32 punktiga.

Idakonverentsis on Cavaliers täpselt Bullsi ees üheksas ja Bulls on kümnes. Cavaliersil on kirjas 15 võitu ja 13 kaotust, Bullsile oli see 15 kaotuse kõrvale 11. võit.

Teises läinudöises kohtumises sai Memphis Grizzlies võõrsil 116:110 jagu Minnesota Timberwolvesist. Jaren Jackson Jr. tõi võitjatele 28 punkti ja võttis 12 lauapalli, Timberwolvesi resultatiivseim oli Julius Randle 21 punktiga.

Grizzlies teenis 14 kaotuse kõrvale 13. koha, läänekonverentsis ollakse üheksandal kohal. Timberwolvesile oli see aga 17 võidu kõrval kümnes kaotus, nemad on läänekonverentsi kuuendad.

Tulemused:

Chicago – Cleveland 127:111

Minnesota – Memphis 110:116