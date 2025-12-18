Probleemideta liigakarika poolfinaali jõudnud City kohtub tiitlikaitsjaga

Loosi tahtel kohtuvad kahe võiduni peetavates poolfinaalides Manchester City ja Newcastle United, Chelsea ootab enda vastast paarist Arsenal – Crystal Palace.

Nelja parema sekka jõudis ka Chelsea, alistades võõrsil 3:1 Cardiffi. Kaks väravat lõi võitjate eest Alejandro Garnacho, korra skooris Pedro Neto. Cardiffi ainsa värava lõi David Turnbull.

Tiitlikaitsja Newcastle United sai veerandfinaalis kodus 2:1 jagu Fulhamist. Juhtima mindi juba kümnendal minutil Yoane Wissa väravast, aga kõigest kuus minutit hiljem viigistas Saša Lukic seisu. Lõpuks tõi Newcastle'ile võidu Lewis Miley teisel üleminutil löödud värav.

Norra ründestaarile Erling Haalandile puhkust andnud City alistas veerandfinaalis koduväljakul 2:0 Brentfordi. Avavärava lõi 32. minutil Mathis Cherki ja teisel poolajal skooris Savinho.

Kaheksal korral Inglismaa liigakarika võitnud Manchester City jõudis ka tänavu probleemideta poolfinaali, kus läheb loosi tahtel vastamisi tiitlikaitsja Newcastle Unitediga.

