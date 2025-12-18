X!

Žalgiris sai kodus suure kaotuse

Korvpall
Kaunase Žalgiris mängijad nõu pidamas
Kaunase Žalgiris mängijad nõu pidamas Autor/allikas: SCANPIX/Rokas Lukosevicius/Scanpix Baltics
Korvpall

Korvpalli Euroliigas sai Kaunase Žalgiris hooaja seitsmenda kaotuse, jäädes kodusaalis suurelt 64:87 alla Anadolu Efesile.

Efes võitis esimese veerandaja 11 punktiga ja enam edu käest ei andnud, kuigi poolajapausile mindi vaid kahepunktilises eduseisus. Kolmanda veerandi alustuseks viigistas Žalgiris seisu, aga külalised vastasid sellele 6:0 spurdiga ning seejärel mindi juba oma teed.

Anadolu Efesile oli see esimene mäng uue peatreeneri Pablo Laso käe all. Žalgiris aga kaotas viimati kodus nii suurelt enam kui kolm aastat tagasi, kui samuti Efesile jäädi alla 26 punktiga.

Võitjate parim oli Cole Swider 18 punktiga, Žalgirise ridades tõi Nigel Williams-Goss 11 punkti.

Üheksa võidu kõrvale seitsmenda kaotuse saanud Žalgiris langes tabelis kaheksandaks, kümne kaotuse kõrvale kuuenda võidu saanud Anadolu Efes kerkis 16. reale.

Tulemused:

Kaunase Žalgiris – Anadolu Efes 64:87
Villeurbanne'i Asvel – Müncheni Bayern 76:74
Baskonia – Monaco 85:73
Belgradi Partizan – Bologna Virtus 68:86

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

11:11

Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

09:13

Žalgiris sai kodus suure kaotuse

08:44

Drelli koduklubi läbis Meistrite liiga alagrupi kaotuseta

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Pärnul Ventspilsi murdmiseks võtteid ei jagunud

17.12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

17.12

New York Knicks tuli NBA karikavõitjaks

17.12

Euroliiga tiitlikaitsja võiduseeria katkes

17.12

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

16.12

Keila KK sai tabelisse kolmanda võidu

16.12

TalTech/Alexela võitis eurosarjas kolmanda mängu järjest

16.12

Laane söödud aitasid koduklubi võiduni

16.12

Flagg võttis LeBronilt rekordi, aga Jazz teenis Markkaneni juhtimisel võidu

15.12

Lass ja Teder tegid välisliigades silmapaistvad esitused

videod

sport.err.ee uudised

11:11

Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

10:46

Probleemideta liigakarika poolfinaali jõudnud City kohtub tiitlikaitsjaga

10:15

Kristjan Ilves võtab ilmselt kasutusele vana lõikega hüppekombe

09:47

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

09:13

Žalgiris sai kodus suure kaotuse

08:44

Drelli koduklubi läbis Meistrite liiga alagrupi kaotuseta

08:09

Kristin Lätt proovib kätt kommentaatorina

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

ETV spordisaade, 17. detsember

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Pärnul Ventspilsi murdmiseks võtteid ei jagunud

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

loetumad

17.12

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

17.12

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

16.12

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

17.12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

17.12

New York Knicks tuli NBA karikavõitjaks

17.12

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

17.12

EOK premeeris värskeid Euroopa meistreid Jefimovat ja Tribuntsovi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo