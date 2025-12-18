Žalgiris sai kodus suure kaotuse

Efes võitis esimese veerandaja 11 punktiga ja enam edu käest ei andnud, kuigi poolajapausile mindi vaid kahepunktilises eduseisus. Kolmanda veerandi alustuseks viigistas Žalgiris seisu, aga külalised vastasid sellele 6:0 spurdiga ning seejärel mindi juba oma teed.

Anadolu Efesile oli see esimene mäng uue peatreeneri Pablo Laso käe all. Žalgiris aga kaotas viimati kodus nii suurelt enam kui kolm aastat tagasi, kui samuti Efesile jäädi alla 26 punktiga.

Võitjate parim oli Cole Swider 18 punktiga, Žalgirise ridades tõi Nigel Williams-Goss 11 punkti.

Üheksa võidu kõrvale seitsmenda kaotuse saanud Žalgiris langes tabelis kaheksandaks, kümne kaotuse kõrvale kuuenda võidu saanud Anadolu Efes kerkis 16. reale.

Tulemused:

Kaunase Žalgiris – Anadolu Efes 64:87

Villeurbanne'i Asvel – Müncheni Bayern 76:74

Baskonia – Monaco 85:73

Belgradi Partizan – Bologna Virtus 68:86