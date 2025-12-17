X!

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

HC Kehra Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC.
Eesti meeste käsipalli meistriliigas toimus kolmapäeval kaks kohtumist, kui HC Kehra/Horizon Pulp&Paper alistas SK Tapa/ Team Kaitseväe 32:29 (17:14) ning Mistra HC Viimsi/Alexela 37:21 (20:14).

Kehra alustas kohtumist kodusaalis Tapa vastu tasavägiselt, kuid juba 7. minuti ja viigiseisult 3:3 tehti edukas spurt, millega külalised ei suutnud kaasa tulla. Kuigi poolajale mindi tulemusega 17:14, siis teisel poolajal kulges kohtumine koduvõistkonna juhtimisel. SK Tapa/Team Kaitseväe kaitses panustas aktiivselt Marten Saar, kes eemaldati mängust punase kaardiga peale kolme 2-minutilise karistuse saamist. Kuigi 57. mänguminutil oli vahe Kristjan Heinla viskest taaskord minimaalne 29:28, siis lõppes kohtumine siiski Kehra võiduga 32:29.

Martin Lepik jäi kohtumisega üldjoontes rahule: "esimesel poolajal alustasime hästi, kuid lõpu poole tulid eksimused ja mäng läks pingelisemaks. Teisel poolajal alustasime samuti hästi ja kuni lõpuni mängisime suurepäraselt, aga lasime siis jala lõdvaks ning Tapa tuli mängu tagasi. Tänu Sigmari (Seermann) 7-meetri visetele ja Siim Normaku tõrjetele väravas suutsime võidu ikka ära vormistada."

HC Kehra Horizon Pulp&Paper väravad: Martin Lepik 8, Oskar Luks 6, Jaan Pirk 5, Tom-Simion Treiman, Sigmar Seermann, Sergio- Silver Kreegimaa 4, Karl Kõverik 1. SK Tapa/Team Kaitsevägi väravad: Kristjan Heinla 6, Henri Markus Takkis; Kaspar Padjus 5, Marcus Rättel, Kaspar Lees 4, Andre Ansip, Mihkel Parm 2, Trivo Vaigurand 1.

Päeva teises kohtumises Aruküla Spordihoones alistas Mistra HC Viimsi/Alexela tasavägisest algusest hoolimata. Meeskonnad alustasid kohtumist võitluslikult ja kuni 11. minutini realiseeriti vastastikkuselt võrdselt ning tablool oli seis 7:7. Seejärel aga hakkas Mistra eduseisu kasvatama ning Viimsil polnud enam lisakäiku vastu panna. Poolajale mindi Mistra juhtimisel 20:14 ning võidupunktid läksid Mistrale tulemusega 37:21 ja Mistra jätkab võitmatuna.

Patrick Padjuse sõnul esimesel poolajal ei tagtnud kumbi meeskond platsilt mängida ja realiseerimine oli rikkalik: "Õnneks teisel poolajal suutsime kaitses mängida ja rünnakul õnnestuda ning saada päris suure võidu. Samas oli tegemist nädalavahetuseks ettevalmistava mänguga, kõik said korralikult mänguminuteid ja visata. Loodetavasti suudame laupäeval sellele kalendriaastale korraliku punkti panna."

Mistra väravad: Serhii Orlovskyi 7, Rauno Kopli 6, Arno Vare 5, Aron Leppik, Patrick Padjus 4, Vahur Oolup, Martin Nerut, Alvar Soikka 3, Marek Kopli, Karl Roosna 1. HC Viimsi/Alexela väravad: Georg Gustav Kont 8, Jasper Arnover 5, Alfred Kaimer, Keret Kippari, Karl Sebastain Aamer 2, Ian Molotov, Gregor Jaanus 1.

Toimetaja: Anders Nõmm

