Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

Külalismeeskond Murcia võitis avaveerandi 30:18 ja oli veel kolmanda veerandaja alguses 13 punktiga peal, aga Suuroru kodumeeskond tegi siis 12:0 vahespurdi ning jõudis viigini. Otsustav periood käis üles-alla: esmalt viskas Murcia 13 punkti järjest, Sopot vastas sellele 10:0 vahespurdiga, aga mängu viimased 11 punkti viskas ikkagi Raieste kodumeeskond.

Individuaalses plaanis jäi Eesti koondislaste vastasseisus peale Suurorg, kes oli 20 punktiga kodumeeskonna resultatiivseim. Kolm kaugviset tabanud tagamängija lisas ka viis lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe vaheltlõike. Raieste arvele jäi kümme punkti, üks lauapall ning resultatiivne sööt. Michael Forrest viskas Murcia kasuks 26 punkti.

Euroopa karikasarja K-vahegrupis on Murcia võitnud mõlemad senised mängud, Sopot aga mõlemad kohtumised kaotanud. Iga neljase grupi kaks parimat pääsevad edasi veerandfinaali, lisaks eestlaste klubidele kuuluvad gruppi veel Rostocki Seawolves ja Szombathely Falco.