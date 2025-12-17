Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

Avo Keele juhendatava Selver x TalTechi resultatiivseimaks kerkis tavapäraselt Andres Jefanov, kes tõi 19 punkti (+15), Mads Roness lisas 14 punkti (+8) ja Andri Aganits tõi 10 punkti (+8), kirjutab volley.ee.

Selveri vastuvõtt oli 31% ja rünnakuid lahendati 60-protsendiliselt, blokk saadi Audentese noortele ette 10 korral (Aganitsalt 5 sulustamist), servil löödi 8 ässa ning eksiti 11 servil.

Audentese ridades jõudis Kaspar Timusk 11 punktini (+1), Carl Kreek lisas 7 punkti (+0) ja Joonah Marten Üprus tõi 5 punkti (+1). Audentes Solarstone´i meeskonna vastuvõtt oli 40% ja rünnak 37%, blokist saadi 5 ja servilt 6 punkti (tehti 11 serviviga).

Selver tõusis tabelis 17 punktiga neljandale kohale ja nii lõpeb kalendriaasta nelja Eesti klubi juhtimisel. Liigatabeli esikohal jätkab Pärnu Võrkpalliklubi, neil on koos 25 punkti, teine on 23 punktiga Tartu Bigbank ning kolmas 19 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi. Audentes jätkab 3 punktiga eelviimasel kohal.

20. detsembril peetakse Elme Messer meeste Balti liigas veel kaks mängu, ent seal on osalisteks Läti ja Leedu klubid.

Eesti võrkpallisõbrad näevad aga põnevaid mänge ka 21. detsembril Unibet Arenal, mil peetakse karikavõistluste finaalid.