Pärnul Ventspilsi murdmiseks võtteid ei jagunud

Pärnu viskas kodupubliku ees mängu esimesed viis punkti, aga rõõm ei püsinud kaua, sest külalisvõistkond võitis avaveerandi 22:11 ja suurendas kohe teise perioodi alguses oma edu 16-punktiliseks.

Pärnu kahandas kaotusseisu seitsmepunktiliseks, aga seisul 38:31 viskas Ventspils järgmisest 20 punktist 18 ning läks juhtima 56:33. Kodumeeskond ei lubanud seisul hullemaks minna ning oli otsustaval perioodil pidevalt kümne punkti kaugusel, aga ka lähemale ei suudetud tulla ja nii tuli lõpuks vastu võtta üheksapunktiline kaotus.

Cameron Shelton viskas Ventspilsi kasuks 27 punkti, võttis üheksa lauapalli ning andis kolm resultatiivset söötu. Amandas Urkis lisas 19 punkti. Pärnu resultatiivseim oli 16 punkti visanud Devin Harris, 13 punktiga toetas teda Gregor Ilves.

Ventspils (10-4) on võitnud neli mängu järjest ning on tabelis Tartu Ülikooli, Riia Zelli ja Riia VEF-i järel neljas; Pärnu (3-8) on üheksandal kohal.