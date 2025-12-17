Mets, Henn ja Süvari valisid FIFA aasta parimateks võitjad

Teisipäeval kuulutati pidulikul auhinnagalal välja FIFA aasta parimad jalgpallurid ja treenerid. Valimisel andsid oma hääle ka Eesti esindajad – nii koondiste treenerid ja kaptenid kui ka spordiajakirjanikud.

Eestist osalesid hääletamisel naiste koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva ja kapten Inna Kiss-Zlidnis, meeste koondise peatreener Jürgen Henn ja kapten Karol Mets ning spordiajakirjanikud Laura Jaansen ja Aet Süvari.

FIFA parimaks naismängijaks valiti kolmandat aastat järjest Aitana Bonmatí (Barcelona ja Hispaania). Poolkaitsja tegi taas silmapaistva hooaja nii klubis kui ka koondises, olles võtmemängija suurtes mängudes. Kolmas järjestikune The Best tiitel teeb temast esimese naismängija, kes on selle tunnustuse pälvinud. Eesti hääletajate esikolmikutes leidus Bonmatí kõrval ka Alessia Russo, Leah Williamson, Lucy Bronze, Alexia Putellas ja Sandy Baltimore.

Parima meesjalgpalluri tiitli pälvis Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain ja Prantsusmaa). Kõik kolm Eesti meeste hääleõiguslikku esindajat –Mets, Henn ja Süvari – paigutasid Dembélé oma esikohale. Dembélé krooniti PSG-ga Meistrite liiga võitjaks, lisaks lõi klubi puhtaks koduse auhinnalaua ja jõudis suvisel klubide MM-il finaali. Eesti esikolmikutesse kuulusid veel Lamine Yamal, Vitinha, Raphinha ja Mohamed Salah.

Parimaks naisväravavahiks nimetati Hannah Hampton, kes kogus ka Eesti hääletajatelt kõrgeid kohti. Meeste arvestuses pälvis parima väravavahi tiitli Gianluigi Donnarumma. Parimaks naiste koondise treeneriks valiti Sarina Wiegman, parima meeste koondise treeneri tiitli sai Luis Enrique.

Teised tunnustused: FIFA Marta auhinna pälvis Lizbeth Ovalle, FIFA Puskási auhinna sai Santiago Montiel, FIFA fännide auhinna teenisid Zakho SC toetajad ning FIFA ausa mängu auhinna võitis dr Andreas Harlass-Neuking (SSV Jahn Regensburg).

Eesti hääled FIFA parimate valimisel:

Inna Kiss-Zlidnis

Naismängija: 1. Aitana Bonmatí 2. Alessia Russo 3. Sandy Baltimore

Naisväravavaht: 1. Hannah Hampton 2. Christiane Endler

Naiste treener: 1. Sonia Bompastor 2. Sarina Wiegman 3. Renée Slegers

Aleksandra Ševoldajeva

Naismängija: 1. Leah Williamson 2. Lucy Bronze 3. Alessia Russo

Naisväravavaht: 1. Hannah Hampton 2. Phallon Tullis-Joyce

Naiste treener: 1. Sonia Bompastor 2. Renée Slegers 3. Sarina Wiegman

Laura Jaansen

Naismängija: 1. Leah Williamson 2. Alexia Putellas 3. Alessia Russo

Naisväravavaht: 1. Ann-Katrin Berger 2. Hannah Hampton

Naiste treener: 1. Sonia Bompastor 2. Seb Hines 3. Sarina Wiegman

Karol Mets

Meesmängija: 1. Ousmane Dembélé 2. Lamine Yamal 3. Raphinha

Meesväravavaht: 1. Gianluigi Donnarumma 2. Yann Sommer 3. Alisson Becker

Meeste treener: 1. Luis Enrique 2. Arne Slot 3. Hansi Flick

Jürgen Henn

Meesmängija: 1. Ousmane Dembélé 2. Lamine Yamal 3. Vitinha

Meesväravavaht: 1. Gianluigi Donnarumma 2. Wojciech Szczęsny 3. Alisson Becker

Meeste treener: 1. Luis Enrique 2. Hansi Flick 3. Arne Slot

Aet Süvari

Meesmängija: 1. Ousmane Dembélé 2. Lamine Yamal 3. Mohamed Salah

Meesväravavaht: 1. Gianluigi Donnarumma 2. Wojciech Szczęsny 3. Thibaut Courtois

Meeste treener: 1. Luis Enrique 2. Arne Slot 3. Hansi Flick