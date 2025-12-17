X!

Mets, Henn ja Süvari valisid FIFA aasta parimateks võitjad

Jalgpall
Eesti koondis ja peatreener Jürgen Henn treeningul
Eesti koondis ja peatreener Jürgen Henn treeningul Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Teisipäeval kuulutati pidulikul auhinnagalal välja FIFA aasta parimad jalgpallurid ja treenerid. Valimisel andsid oma hääle ka Eesti esindajad – nii koondiste treenerid ja kaptenid kui ka spordiajakirjanikud.

Eestist osalesid hääletamisel naiste koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva ja kapten Inna Kiss-Zlidnis, meeste koondise peatreener Jürgen Henn ja kapten Karol Mets ning spordiajakirjanikud Laura Jaansen ja Aet Süvari.

FIFA parimaks naismängijaks valiti kolmandat aastat järjest Aitana Bonmatí (Barcelona ja Hispaania). Poolkaitsja tegi taas silmapaistva hooaja nii klubis kui ka koondises, olles võtmemängija suurtes mängudes. Kolmas järjestikune The Best tiitel teeb temast esimese naismängija, kes on selle tunnustuse pälvinud. Eesti hääletajate esikolmikutes leidus Bonmatí kõrval ka Alessia Russo, Leah Williamson, Lucy Bronze, Alexia Putellas ja Sandy Baltimore.

Parima meesjalgpalluri tiitli pälvis Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain ja Prantsusmaa). Kõik kolm Eesti meeste hääleõiguslikku esindajat –Mets, Henn ja Süvari – paigutasid Dembélé oma esikohale. Dembélé krooniti PSG-ga Meistrite liiga võitjaks, lisaks lõi klubi puhtaks koduse auhinnalaua ja jõudis suvisel klubide MM-il finaali. Eesti esikolmikutesse kuulusid veel Lamine Yamal, Vitinha, Raphinha ja Mohamed Salah.

Parimaks naisväravavahiks nimetati Hannah Hampton, kes kogus ka Eesti hääletajatelt kõrgeid kohti. Meeste arvestuses pälvis parima väravavahi tiitli Gianluigi Donnarumma. Parimaks naiste koondise treeneriks valiti Sarina Wiegman, parima meeste koondise treeneri tiitli sai Luis Enrique.

Teised tunnustused: FIFA Marta auhinna pälvis Lizbeth Ovalle, FIFA Puskási auhinna sai Santiago Montiel, FIFA fännide auhinna teenisid Zakho SC toetajad ning FIFA ausa mängu auhinna võitis dr Andreas Harlass-Neuking (SSV Jahn Regensburg).

Eesti hääled FIFA parimate valimisel:

Inna Kiss-Zlidnis
Naismängija: 1. Aitana Bonmatí 2. Alessia Russo 3. Sandy Baltimore
Naisväravavaht: 1. Hannah Hampton 2. Christiane Endler
Naiste treener: 1. Sonia Bompastor 2. Sarina Wiegman 3. Renée Slegers

Aleksandra Ševoldajeva
Naismängija: 1. Leah Williamson 2. Lucy Bronze 3. Alessia Russo
Naisväravavaht: 1. Hannah Hampton 2. Phallon Tullis-Joyce
Naiste treener: 1. Sonia Bompastor 2. Renée Slegers 3. Sarina Wiegman

Laura Jaansen
Naismängija: 1. Leah Williamson 2. Alexia Putellas 3. Alessia Russo
Naisväravavaht: 1. Ann-Katrin Berger 2. Hannah Hampton
Naiste treener: 1. Sonia Bompastor 2. Seb Hines 3. Sarina Wiegman

Karol Mets
Meesmängija: 1. Ousmane Dembélé 2. Lamine Yamal 3. Raphinha
Meesväravavaht: 1. Gianluigi Donnarumma 2. Yann Sommer 3. Alisson Becker
Meeste treener: 1. Luis Enrique 2. Arne Slot 3. Hansi Flick

Jürgen Henn
Meesmängija: 1. Ousmane Dembélé 2. Lamine Yamal 3. Vitinha
Meesväravavaht: 1. Gianluigi Donnarumma 2. Wojciech Szczęsny 3. Alisson Becker
Meeste treener: 1. Luis Enrique 2. Hansi Flick 3. Arne Slot

Aet Süvari
Meesmängija: 1. Ousmane Dembélé 2. Lamine Yamal 3. Mohamed Salah
Meesväravavaht: 1. Gianluigi Donnarumma 2. Wojciech Szczęsny 3. Thibaut Courtois
Meeste treener: 1. Luis Enrique 2. Arne Slot 3. Hansi Flick

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17.12

Mets, Henn ja Süvari valisid FIFA aasta parimateks võitjad

17.12

Luis Suarez pikendas Miami Interiga lepingut

17.12

Jalgpalliliit käivitas noortetöö kvaliteedistandardi süsteemi

17.12

U-17 ja U-19 jalgpallikoondised said teada valikturniiride vastased

17.12

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

17.12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

17.12

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

17.12

Chelsea tagas esimesena koha poolfinaalis

16.12

Eesti vutikoondise kaitsja karjäär jätkub Šotimaal

16.12

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

sport.err.ee uudised

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

ETV spordisaade, 17. detsember

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Pärnul Ventspilsi murdmiseks võtteid ei jagunud

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

Mets, Henn ja Süvari valisid FIFA aasta parimateks võitjad

17.12

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

17.12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

17.12

Luis Suarez pikendas Miami Interiga lepingut

17.12

Alcarazi ja Ferrero kuue slämmivõiduni viinud koostöö lõppes

17.12

Jalgpalliliit käivitas noortetöö kvaliteedistandardi süsteemi

17.12

Nii Lisell kui Robin Jäätma said rahvusvahelisel siseturniiril esikoha

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

17.12

EOK premeeris värskeid Euroopa meistreid Jefimovat ja Tribuntsovi

17.12

U-17 ja U-19 jalgpallikoondised said teada valikturniiride vastased

17.12

Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

17.12

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

loetumad

17.12

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

17.12

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

16.12

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

17.12

New York Knicks tuli NBA karikavõitjaks

17.12

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

16.12

TalTech/Alexela võitis eurosarjas kolmanda mängu järjest

17.12

Shiffrinile ei leidunud taas vastast

15.12

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

17.12

EOK premeeris värskeid Euroopa meistreid Jefimovat ja Tribuntsovi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo