Luis Suarez pikendas Miami Interiga lepingut

Jaanuaris 39. sünnipäeva tähistav Suarez lõi sel hooajal Miami eest 50 mänguga 17 väravat ning andis sama palju resultatiivseid sööte, kokku on ta Interi eest 87 mänguga löönud 42 väravat. Ühtlasi aitas Suarez meeskonna tänavu MLS-i võitjaks.

Endiste Barcelona tähtedega mehitatud Miami Interi tuumikust jätkavad järgmisel aastal vaid Suarez ja Lionel Messi, sest Jordi Alba ja Sergio Busquets lõpetasid play-off'i järel karjääri.

"Kui Luis otsustab meeskonnas veel ühe aasta jätkata, oleks see suurepärane - tahaksin väga, et ta jääks. Aga kui tema otsus on lahkuda, väärib ta võimalust lahkuda läbi esiukse," sõnas Interi kaasomanik Jorge Mas eelmisel nädalal.