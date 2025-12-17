EOK premeeris värskeid Euroopa meistreid Jefimovat ja Tribuntsovi

Eesti Olümpiakomitee premeeris olümpiamängude kavas mitte olevatel spordialadel ja distsipliinidel maailmameistriks tulnud sportlasi ja nende treenereid.

Vastavalt Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kinnitatud korrale saavad preemiat medalivõitjad, kui tiitlivõistlustel on esindatud minimaalselt kuus riiki ja kaheksa võistlejat. Medalivõitjate treenerid saavad preemiat, kui neil on kehtiv treenerikutse.

Teiste seas said preemia olümpiaalade olümpiakavva mittekuuluvatel võistlusaladel medali võitnud mitmevõistleja Johannes Erm ning lühiraja EM-ilt kullad võitnud ujujad Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid avaldas sportlastele ja nende treeneritele tunnustust. "Eesti sportlased on toonud sellel aastal erinevatel spordialadel üle 150 medali. Oleme teie kõigi saavutuste üle väga uhked!" ütles Kaljulaid.

Eesti Olümpiakomitee premeerib tänavu täiskasvanute maailmameistrivõistlustel olümpiakavva mittekuuluvatel võistlusaladel medali võitnud sportlasi:

Eneli Jefimova (Kalevi Ujumiskool), lühirajaujumise EM-i kuldmedalist 50 m ja 100 m rinnulidistantsidel – 5000 euro

Ralf Tribuntsov (SK Garant), lühirajaujumise EM-i kuldmedalist 50 m selilidistantsil – 3000 eurot

Johannes Erm (SK Leksi 44), sisekergejõustiku MM-i hõbemedalist seitsmevõistluses – 5000 eurot

Eesti Olümpiakomitee premeerib tänavu täiskasvanute maailmameistriks tulnud mitteolümpiaalade sportlasi järgnevalt:

Deniss Karpak (SK Karpak Sailing Team), purjetamise maailmameister klassis Finn – 2000 eurot

Joonas Lember (Tallinna VMK), veemootorispordi maailmameister klassis F-125 – 2000 eurot

Mattias Siimann (BRP RT), veemootorispordi maailmameister jetispordi klassis Runabout GP2 – 2000 eurot

Anastassia Toikka (Sparta SS), wellness fitnessi absoluutkategooria maailmameister – 2000 eurot

Priit Meier (Tallinn Crossfit), kulturismi ja fitnessi maailmameister fitness challenge'is – 2000 eurot

Silver Eensaar (OK Kobras) ja Helen Jürjo, orienteerumise maailmameistrid rogaini segavõistkondade arvestuses – 3000 eurot

Sportlaste treenerid saavad preemiat järgnevalt: