U-17 ja U-19 jalgpallikoondised said teada valikturniiride vastased

Tänavu U-16 koondist esindanud noormehed, kes järgmisel aastal sisenevad U-17 vanuseklassi
Tänavu U-16 koondist esindanud noormehed, kes järgmisel aastal sisenevad U-17 vanuseklassi Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Eesti kuni 17- ja 19-aastaste noormeeste jalgpallikoondised said teada vastased EM-valikturniiridel.

Eesti U-19 koondis läheb Soomes toimuval turniiril lisaks võõrustajatele vastamisi ka Tšehhi ja Ukrainaga. Mängud peetakse 2026. aasta 25., 28. ja 31. märtsil, vahendab jalgpall.ee.

Noormeeste U-17 koondis kohtub Taanis toimuval turniiril Iirimaa, Walesi ja Taani esindustega. Mängud peetakse 11., 14. ja 17. novembril. Tegemist on uue U-17 vanuseklassi aastakäiguga – järgmisel aastal Eestis toimuval EM-finaalturniiril osalevad kuni 2009. aastal sündinud noormehed.

Toimetaja: Henrik Laever

