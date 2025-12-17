Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

Andekas keskväljamees liitus Vaprusega laenulepingu alusel 2024. aasta suvel ja tõusis suvepealinnas kiirelt põhimeheks. Tänavu esindas ta Vaprust 35 kohtumises, panustades kaheksa värava ja kaheksa väravasööduga.

20-aastane poolkaitsja sõlmis Vaprusega kolme aasta pikkuse lepingu. "Tunnen, et olen selles meeskonnas oluline lüli ja siin usaldatakse mind palju. Oleme tiimiga samm-sammult aina paremaks saanud ning uueks hooajaks on klubil uued ja suuremad plaanid, millest tahan kindlasti osa olla," kommenteeris Pajo klubi kodulehe vahendusel.

"Uue hooaja eesmärk on Vaprusega tabelis veelgi tõusta ja näidata, et kõik on võimalik. Isiklikult soovin teha parema hooaja kui eelmisel aastal ning aidata tiimi just nende asjadega, mida kõige paremini oskan," lisas ta.

Vaprus on uueks hooajaks koosseisu tugevdanud ka ründaja Sten Jakob Viidasega, kes esindas eelmisel hooajal Narva Transi.