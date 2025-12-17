X!

Chelsea tagas esimesena koha poolfinaalis

Jalgpall
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli liigakarikasarjas jõudis esimesena poolfinaali Chelsea, kes sai kolmapäeval 3:1 jagu tugevuselt kolmandasse liigasse kuuluvast Cardiff Cityst.

Pärast väravateta möödunud avapoolaega asus Chelsea juhtima 57. minutil, kui täpne oli argentiinlane Alejandro Garnacho. Cardiff seadis tabloole viigi 75. minuti, ent seitse minutit hiljem taastas külalismeeskonna edu Pedro Neto ja kolmandal üleminutil vormistas lõppseisu Garnacho.

"Esimene ja teine poolaeg olid väga erinevad, ka meie plaanid rünnakul olid erinevad. Cardiff oli väga organiseeritud ja mängis suure intensiivsusega. Lõpus tegime piisavalt, et mäng võita," sõnas Chelsea peatreener Enzo Maresca.

Kolmapäeval lähevad veerandfinaalides omavahel vastamisi Manchester City - Brentford ja Newcastle - Fulham. Viimane poolfinalist selgub järgmisel nädalal paarist Arsenal - Crystal Palace.

Toimetaja: Henrik Laever

