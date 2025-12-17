Shiffrinile ei leidunud taas vastast

Shiffrin edestas esimese laskumise järel lähimat konkurenti 0,83 sekundiga ja teise laskumisega suurenes tema edumaa 1,55 sekundit peale. Ameeriklanna on alates eelmise hooaja lõpust võitnud viis järjestikust slaalomit ning seekordne võit oli talle karjääri 105. MK-etapivõiduks.

"Ma surun igas sõidus täiega. Mõnikord tuleb riske võtta, sest teised naised pingutavad nagu hullud ja mina pean samamoodi pingutama. Väike ime, et ma täna üldse finišisse jõudsin," ütles Shiffrin võistluse järel.

Teise koha saavutas slaalomi valitsev maailmameister šveitslanna Camille Rast (+1,55) ja kolmas oli sakslanna Emma Aicher (+1,71).

Tubli etteaste tegi lätlanna Dzenifera Germane, kes naasis ligi aasta pikkuselt võistluspausilt 10. kohaga, kaotades Shiffrinile 3,57 sekundit.

Shiffrin juhib MK-sarja üldarvestust 558 punktiga. Talle järgnevad uusmeremaalanna Alice Robinson (394) ja Rast (343). Slaalomi arvestuses on ameeriklanna edu järgmiste ees ligi 200 punkti.

Naiste MK-sari jätkub nädalavahetusel Val d'Isere'is kiirlaskumise ja ülisuurslaalomiga.