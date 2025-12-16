Keila KK sai tabelisse kolmanda võidu

Keila juhtis suurema osa mängust ja kuigi aeg-ajalt olid edunumbrid kahekohalised, siis viimasel perioodil püsis Viimsi kindlalt ohtlikus kauguses, aga kodumeeskond suutis siiski võidu võtta.

Jeremiah Paige oli 20 punktiga võitjate resultatiivseim, Issa Muhammad lisas 17 punkti ja 12 lauapalli, 17 punkti jäi ka Patrik Peemoti nimele. Kevin Baker tõi Viimsi kasuks 24 punkti ja tosin lauapalli.

Kokkuvõttes jätkab Keila nüüd kolme võidu ja 11 kaotusega, Viimsil on kirjas kaks võitu ja 11 kaotust. Mõlemad kuuluvad võiduprotsendilt tabeli viimase nelja meeskonna sekka.

Teises teisipäeval peetud mängus oli Riia Zelli võõrsil üle Läti Ülikoolist 109:65 (27:10, 22:19, 35:22, 25:14).

Eesti-Läti liigat juhib täisedu 12 võiduga Tartu Ülikool Maks & Moorits. Nende lähimad jälitajad on Zelli (13-1) ja Riia VEF (12-2).