TalTech/Alexela võitis eurosarjas kolmanda mängu järjest

Kuigi matš algas TalTechi juhtimisel, siis teisel veerandajal õnnestus Fyllingenil seis tasakaalustada. Pärast poolajapausi lükkas TalTech aga 9:0 spurdi toel järgmise käigu sisse ja enam Norra klubi külalisi kätte ei saanud.

Oliver Suurorg viskas võitjate parimana 22 punkti. Oliver Metsalu panustas 13, Kaarel Valb 12 ja Saimon Sutt 11 punktiga. Fyllingeni resultatiivseima Joshua Keyesi nimele jäi 19 silma ja 16 lauapalli.

Hooaega ENBL-is kahe kaotusega alustanud TalTech on seejärel võitnud kolm mängu järjest ja tõusnud A-grupis keskmike sekka. Fyllingen on aga kaotanud kõik kuus senist kohtumist ja asub viimasel kohal.

Keila Coolbet kaotas B-grupis võõrsil Zagrebi Dinamole kindlalt 73:98 (14:29, 21:25, 23:30, 15:14). Ethan Brittain-Watt viskas külaliste kasuks 23 punkti. Isaiah Thompson lisas 16 silma ja Ralf Küttis seitse resultatiivset söötu. Filip Kraljevic tõi võitjatele lausa 31 punkti.

Coolbet on B-grupis kaotanud kõik kuus senist kohtumist, Dinamol on viiest mängust kirjas neli võitu.