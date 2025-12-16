Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

28-aastane Dembele mängis olulist rolli Pariisi Saint-Germaini ajaloo esimese Meistrite liiga võidu juures ja aitas klubi ka suvel klubide MM-i finaali. Dembele lõi eelmisel hooajal kõigi sarjade peale kokku 35 väravat ja pälvis septembris ka Ballon d'Ori.

FIFA tseremoonia toimus Dohas ja Dembele ise viibis samuti kohal, sest PSG mängib kolmapäeval Intercontinental Cupi mängus Brasiilia klubiga Flamengo. "Soovin tänada kõiki oma meeskonnakaaslasi. See näitab lihtsalt, et raske töö tasub ära," sõnas ta auhinda saades.

"See on olnud minu jaoks fantastiline aasta. Nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Loodan järgmisel aastal siia tagasi tulla."

Naiste seas parimaks valitud Bonmati juhtis Barcelona naiste Meistrite liiga finaali, kus küll kaotati Arsenalile. Samuti kaotas ta Hispaania koondisega EM-i finaali Inglismaale, aga Bonmati nimetati turniiri parimaks mängijaks.

"Tänan mängijaid, treenereid ja fänne, kes on selle auhinna võitmiseks minu poolt hääletanud," sõnas hetkel pindluumurru operatsioonist taastuv jalgpallur.

Parimaks väravavahiks nimetati Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City), parimaks meeste treeneriks Luis Enrique (PSG), parimaks naisväravavahiks Hannah Hampton (Chelsea) ja parimaks naiste treeneriks Sarina Wiegman (Inglismaa).