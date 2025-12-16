X!

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

Jalgpall
Ousmane Dembele
Ousmane Dembele Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) nimetas aasta parimaks meesjalgpalluriks prantslase Ousmane Dembele ja parimaks naisjalgpalluriks hispaanlanna Aitana Bonmati.

28-aastane Dembele mängis olulist rolli Pariisi Saint-Germaini ajaloo esimese Meistrite liiga võidu juures ja aitas klubi ka suvel klubide MM-i finaali. Dembele lõi eelmisel hooajal kõigi sarjade peale kokku 35 väravat ja pälvis septembris ka Ballon d'Ori.

FIFA tseremoonia toimus Dohas ja Dembele ise viibis samuti kohal, sest PSG mängib kolmapäeval Intercontinental Cupi mängus Brasiilia klubiga Flamengo. "Soovin tänada kõiki oma meeskonnakaaslasi. See näitab lihtsalt, et raske töö tasub ära," sõnas ta auhinda saades.

"See on olnud minu jaoks fantastiline aasta. Nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Loodan järgmisel aastal siia tagasi tulla."

Naiste seas parimaks valitud Bonmati juhtis Barcelona naiste Meistrite liiga finaali, kus küll kaotati Arsenalile. Samuti kaotas ta Hispaania koondisega EM-i finaali Inglismaale, aga Bonmati nimetati turniiri parimaks mängijaks.

"Tänan mängijaid, treenereid ja fänne, kes on selle auhinna võitmiseks minu poolt hääletanud," sõnas hetkel pindluumurru operatsioonist taastuv jalgpallur.

Parimaks väravavahiks nimetati Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City), parimaks meeste treeneriks Luis Enrique (PSG), parimaks naisväravavahiks Hannah Hampton (Chelsea) ja parimaks naiste treeneriks Sarina Wiegman (Inglismaa).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:41

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

14:47

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

12:31

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

10:54

Itaaliasse siirdunud eestlannad alustasid kaotusega

10:23

Kalevi spordihallis algab kahe nädala pikkune jalgpalli aastalõputurniir

08:38

ManU ja Bournemouth lõid trilleris kaheksa väravat

15.12

Alliku ja Zenjov jätkavad Floras veel vähemalt ühe hooaja

15.12

Levadia täiendas kaitseliini Eesti koondislasega

15.12

Jalgpalli naiste meistriliigaga liitub kaks uut klubi

15.12

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

sport.err.ee uudised

20:41

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

19:40

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

19:11

Laane söödud aitasid koduklubi võiduni

18:40

Mahomesi operatsioon läks korda, tagasitulek nõuab vaeva

18:17

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

17:13

Suurturniiril debüteerinud Soome nooleviskaja andis eepilise lahingu

16:53

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16:24

Vihane nooleviskaja peksis MM-il rusika katki

15:52

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

15:22

EOK läheb järgmisele aastale vastu ajaloo suurima eelarvega

14:47

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

14:08

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

13:10

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

12:31

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

12:04

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

11:27

Soomlasest sai teist korda NHL-i klubi peamänedžer

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: keda valida aasta nais- ja meessportlaseks? Uuendatud

10:54

Itaaliasse siirdunud eestlannad alustasid kaotusega

10:23

Kalevi spordihallis algab kahe nädala pikkune jalgpalli aastalõputurniir

loetumad

15.12

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

09:12

Flagg võttis LeBronilt rekordi, aga Jazz teenis Markkaneni juhtimisel võidu

15.12

Kanter: noorsportlaste seas on tüdrukud viimased 20 aastat puhta vuugi teinud

12:04

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

15.12

Jüri Rooba: pikk töö noortega hakkab nüüd vilja kandma

14:08

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

15.12

LeBron James tõi lõpusekundeil Lakersile võidu

14:47

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo