Suurturniiril debüteerinud Soome nooleviskaja andis eepilise lahingu

Esimest korda dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustele pääsenud soomlane Teemu Harju andis avaringis šotlasele Alan Soutarile lahingu, aga pidi areenilt siiski kaotajana lahkuma.

33-aastane Harju kaotas kaks esimest setti kuivalt, aga võitis seejärel kaks viie leg'iga setti järjest. Seejuures neljandas setis oli Soutaril viimase leg'i eel esimese noole eelis.

Viimane sett kulges väga pikalt ja lõpus ei suutnud kumbki oma esimese noole eelist hoida. Napilt jäi 6:5 peale siiski Soutar ja pääses edasi teise ringi.

Edasi 64 parema hulka sai ka tema kahekordsest maailmameistrist kaasmaalane Peter Wright, kes oli parem naismängijast Noa-Lynn van Leuvenist 3:0.

Maailma edetabelis viiendat kohta hoidev kõmri Jonny Clayton oli parem Adam Lipscombe'ist 3:1.

Dartsi maailmameister selgub Londonis 3. jaanuaril.