Vihane nooleviskaja peksis MM-il rusika katki

Teised alad
Cameron Menzies
Cameron Menzies Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Teised alad

Londonis peetavatel dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel kaotas šotlane Cameron Menzies pärast kaotust enesekontrolli ja peksis oma sõrmenukid veriseks.

Maailma edetabelis 26. kohta hoidev juhtis vaid 20-aastase Charlie Manby vastu avaringis 1:0 ja 2:1, aga kaotas sellegipoolest 2:3.

Seepeale 36-aastane Menzies ägestus ja lõi rusikaga kolm korda raevukalt võistlejate juures oleva ümmarguse laua põhja nii, et sellel asetsenud pudelid kukkusid põrandale ja šotlase käsi sai veriseks.

Menzies küll rahunes kiirelt, õnnitles vastast ja viipas publikule. Hiljem palus ta oma käitumise pärast ka avalikult vabandust. "Mul on kahju, et reageerisin sellisel moel," sõnas dartsimängija.

"See pole vabandus, aga minu peas keerleb viimasel ajal palju asju ja ma arvan, et lõpuks sai sellest küllalt. Mul ei ole olnud lihtne aeg, kuna minu onu Gary suri hiljuti. Ma nägin teda neli päeva enne surma ja ma nägin tema pilgust, kui väga ta mind hindab."

"Kui ma oleksin võitnud matši Charliega, siis oleks minu teine matš olnud Gary matusepäeval ja see poleks jäänud märkamata. Ma ütlen korra veel - see ei vabanda minu tegu areenil. Ma käitusin valesti ja ei taha Charlielt midagi ära võtta. Ta mängis hästi," jätkas Menzies.

Verine laud Autor/allikas: SCANPIX / PA

"See pole see, kuidas ma sooviks, et inimesed mind hindaks. Jah, võin kohati muutuda emotsionaalseks, aga mitte sellisel moel ja see polnud õige."

Menzies langes MM-i avaringis konkurentsist juba teist aastat järjest. Mullu kaotas ta avaringis ameeriklasele Leonard Gatesile ja ei suutnud siis pisaraid tagasi hoida ja selgitas, et samal ajal viibis tema isa Ricky haiglas.

Toimetaja: Siim Boikov

