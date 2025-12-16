X!

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

Soomlane Anton Ludell
Viimasel kahel aastal jäähokiliiga NHL-i meistriks tulnud Florida Panthers alustas tänavust hooaega kahvatult, aga on viimases kuues mängus teeninud viis võitu.

Panthers võitis oma hooaja esimesed kolm kohtumist, kuid sai järgmises 12 mängus võitu tähistada vaid neljal korral. Järgmises seitsmes mängus teenis Florida klubi neli võitu, aga sellele järgnes neljamänguline kaotusteseeria, mis sai läbi 6. detsembril, kui kodujääl teeniti Columbus Blue Jacketsi üle 7:6 võit.

Panthers võitis ka järgmised kaks mängu, kuid jäi siis liiga liidrile Colorado Avalanche'ile alla, aga alistas seejärel Dallas Starsi. Öösel vastu teisipäeva tegid pantrid võrdlemisi lühikese rännaku Tampa Baysse, kus alistasid Florida osariigi derbis Lightningu 5:2 (2:0, 2:1, 1:0).

Kanadalane Sam Reinhart sai võidumängus kirja kaks tabamust, väravani jõudsid veel kaasmaalased Carter Verhaeghe ja Brad Marchand ning soomlane Anton Lundell. Veel kaks mängijat teenisid kaks resultatiivsuspunkti, kanadalane Aaron Ekblad ja lätlane Uvis Janis Balinskis tegid kahele väravale eeltööd. "Meie parimad mängijad olid meie parimad mängijad," ütles Panthersi juhendaja Paul Maurice.

Viimasel kahe hooaja lõpus Stanley karika pea kohale tõstnud Panthers on võitnud 17 kohtumist (kaks lisaajal) ja kaotanud 15. Idakonverentsis jätkatakse 11. real, Atlantic divisjonis aga viiendal kohal.

Idakonverentsis on esikohal Carolina Hurricanes, kes on kogunud 21 võitu (kaheksa lisaajal) ning 11 kaotust. Neile järgnevad New York Islanders (19-14), Washington Capitals (18-14) ja Lightning (18-15). Läänes jätkab kindla liidrina Colorado Avalanche, kellel on 23 võitu (kaks lisaajal) ja üheksa kaotust. Neile järgnevad Dallas Stars (22-12), Minnesota Wild (19-14) ja Vegas Golden Knights (16-15).

Tulemused:
NY Rangers - Anaheim 1:4
Winnipeg - Ottawa 2:3 (la.)
St. Louis - Nashville 2:5
Dallas - Los Angeles 4:1

Toimetaja: Kristjan Kallaste

