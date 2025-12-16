X!

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

Kahevõistlus
Tehvandi suusahüppemägi
Tehvandi suusahüppemägi Autor/allikas: Rauno Loit / Eesti Suusaliit
Kahevõistlus

Eesti Suusaliit teatas teisipäeval, et 27. detsembriks planeeritud kahevõistluse Eesti meistrivõistlused on kehvade lumeolude tõttu tühistatud.

Järgmised võistlused Tehvandil peaksid olema 4. jaanuaril, kui kavas on juunioride Eesti meistrivõistlused suusahüpetes ja kahevõistluses. Suusaliit teatas, et nende võistluste osas antakse teada 29. detsembriks.

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused on ära jäänud viimasel kahel hooajal, 2023. aasta detsembris pälvis Kristjan Ilves oma kuuenda meistritiitli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

