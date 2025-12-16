X!

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

Jalgpall
Jalgpallihall.
Jalgpallihall. Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT
Jalgpall

Eesti Jalgpalli Liidu hallis algasid renoveerimistööd, mille käigus vahetatakse välja 12 aastat vana kunstmurukate.

Eesti esimene täismõõtmetes jalgpallihall avati Lillekülas 2013. aasta oktoobris. Toona läks hall maksma 2,8 miljonit eurot, millest Eesti Jalgpalli Liit rahastas ehitust pangalaenuga, osa vahenditest tuli UEFA solidaarsusfondist. Hallis asuvate riietusruumide kohale rajati ka tribüün, mis mahutab 450 silmapaari, vahendab Soccernet.ee.

12 aasta jooksul on EJL-i jalgpallihallis mängitud arvukaid Taliturniiri kohtumisi ning mõningaid Premium liiga mänge, lisaks selgus seal 2018. aastal meeste superkarika võitja, kui Tallinna Levadia seljatas penaltiseeria abil linnarivaali Flora. 2018 ja 2023 talvel võitis Flora seal ka Liivimaa karika.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

