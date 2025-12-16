Kalevi spordihallis algab kahe nädala pikkune jalgpalli aastalõputurniir

Ligi kahe nädala jooksul peavad Kalevi spordihallis toimuvatel turniiridel mänge tuhanded eri vanuses mehed ja naised. Sarnaselt möödunud aastaga on pikal turniiril 23.–25. detsembrini mängudest paus, vahendab jalgpall.ee.

Esimene mängupäev algab 16. detsembril, mil väljakule astuvad neidude U-15 vanuseklassi võistkonnad. Pärast seda jätkuvad mängud Rahvaliiga B-tasandi meeskondade osalusel. Esimesel nädalal on kavas lisaks noorte vanuseklassidele ka Rimi rahvaliiga A-tasandi ja naiste rahvaliiga turniirid, neljanda liiga kohtumised ning fännide ja seenioride võistlused. Pühapäeval, 21. detsembril teevad Aastalõputurniiril debüüdi U-11 vanuseklassi poisid.

Turniiri teises pooles on lisaks noortele ja madalamate liigade võistkondadele võistlustules ka naised, Premium liiga legendid ning esiliigaklubid. Ajakavas on tehtud ka muudatus: algselt viimasele turniiripäevale planeeritud U-19 Eliitliiga turniir jääb vähese huvi tõttu ära.

Turniiripassid, mis tagavad sissepääsu kõikidele 16.–30. detsembrini peetavatele kohtumistele, on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel. Kalevi spordihallis on kohapeal võimalik soetada nii päevapileteid kui turniiripasse. 2019. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta.

Mängudele saab kaasa elada www.jalgpall.ee veebilehe või YouTube'i kanali vahendusel. Turniiride tulemuste, võistkondade ja koosseisudega saab tutvuda siin.