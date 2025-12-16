X!

Flagg võttis LeBronilt rekordi, aga Jazz teenis Markkaneni juhtimisel võidu

Cooper Flagg (palliga) ja Jazzi tulevikulootus Ace Bailey
Cooper Flagg (palliga) ja Jazzi tulevikulootus Ace Bailey Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Suvel NBA talendikorjes esimesena valitud Cooper Flaggist sai noorim mängija liiga ajaloos, kes 40 punkti visanud, aga Dallas Mavericks pidi võõrsil Utah Jazzi paremust tunnistama.

Jazz alustas kodupubliku ees hästi ning jõudis juba avaveerandil kümnepunktilise eduni, kuid Mavericks kaevas august välja ning poolajapausile mindi Dallase 75:71 eduseisul. Külaliste edu paisus kolmandal veerandil samuti kümnele punktile ning neljanda veerandi alguses juhiti veel üheksaga, aga Jazz tegi 15:6 spurdi ja viigistas.

Dallas vastas sellele omakorda spurdiga ja juhtis veel kolm ja pool minutit enne lõpusireeni kaheksaga, aga Jazz viskas 11 vastuseta punkti, et ise kolmega ette minna.

Tänavuse draft'i esivalik Cooper Flagg saadeti viis sekundit enne mängu lõppu vabaviskejoonele ning 18-aastane äär tabas esimese ja viskas teise meelega mööda. Max Christie tormas ründelauda ja sai palli kätte, misjärel tehti ka temale kiirelt viga. Noormängija oli täpne ja saatis mängu 129:129 viigiseisul lisaajale.

Võõrustaja skooris seal aga esimesed viis punkti ning Mavericksil sellest kaotusseisust välja tulla enam ei õnnestunud, Jazz vormistas 140:133 (37:43, 34:32, 21:24, 37:30, 11:4) võidu.

Soomlane Lauri Markkanen tegi võidumängus 33 punkti ja 16 lauapalliga suure kaksikduubli, lisaks jäi tema arvele viis resultatiivset söötu ja neli vaheltlõiget. Keyonte George lisas 37 punkti, Kyle Filipowski panustas võidumängus 25 punkti ja kaheksa lauapalli.

Üleplatsimeheks kerkis aga 21. detsembril 19. sünnipäeva tähistav Flagg, kes viskas 42 punkti, millega sai noorimaks mängijaks NBA ajaloos, kes 40 punktini jõudnud. Rekordit hoidis LeBron James, kes jõudis esimest korda 40 silmani 19 aasta ja 88 päeva vanuselt. Flagg lisas veel seitse lauapalli ja kuus korvisöötu, P.J. Washington tegi kaotuses 25 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli.

Denveris toimus samuti põnevusmäng, milles võõrustaja Nuggets jäi Houston Rocketsi vastu varakult tagaajaja rolli. Denver oli veel teise veerandi alguses üheksa punkti kaugusel, aga pööras kaotusseisu ümber ja poolajapausile mindi juba 58:51 eduseisul.

Teisel poolajal kumbki meeskond teisest eralduda ei suutnud, ning mängu lõpus leidis aset vägev viskekontsert, mille võitja tuli välja selgitada lisaajal. Denver alustas lisaminuteid aga 7:0 spurdiga ning kuigi Rockets jõudis kahel korral kolme silma kaugusele, teenis Nuggets kodupubliku ees suurepärase 128:125 (24:30, 34:21, 31:35, 28:31, 11:8) võidu.

Nikola Jokic tegi võitjate eest järjekordse kolmikduubli, kui kogus 42 minutiga 39 punkti, 15 lauapalli ja kümme korvisöötu. Jamal Murray lisas omalt poolt 35 punkti. Houstoni resultatiivseim oli 33 punkti, kümne lauapalli ja kümne korvisööduga samuti kolmikduubli kogunud Alperen Sengün. Viskekahur Kevin Durant kogus 25 punkti, seitse resultatiivset söötu ja viis lauapalli.

19 võitu ja kuus kaotust kogunud Nuggets jätkab läänekonverentsis teisel kohal, kindlaks liidriks on tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (24-2), aga San Antonio Spurs ja Los Angeles Lakers (mõlemad 18-7) jäävad Denverist vaid ühe võidu kaugusele. Rockets on 16 võidu ja seitsme kaotusega Lakersi järel viiendad, aga nad on pidanud ka kaks mängu vähem.

Idas jätkab liidrina Detroit Pistons (21-5), kellele järgnevad New York Knicks (18-7), Toronto Raptors (16-11), Boston Celtics (15-11), Orlando Magic (15-11) ja Philadelphia 76ers (14-11).

Tulemused:
Boston - Detroit 105:112
Miami - Toronto 96:106
LA Clippers - Memphis 103:121

Toimetaja: Kristjan Kallaste

