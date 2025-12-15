X!

Levadia täiendas kaitseliini Eesti koondislasega

Premium liiga
Joseph Saliste.
Joseph Saliste. Autor/allikas: FCI Levadia/Facebook
Premium liiga

Lõppenud Premium liiga hooajal hõbemedalile tulnud FCI Levadia teatas, et klubiga liitus Eesti koondise äärekaitsja Joseph Saliste.

Viimased kuus hooaega Paide Linnameeskonna ridadesse kuulnud Saliste sõlmis Levadiaga kolme aasta pikkuse lepingu.

"Mul on väga hea meel ühineda ambitsioonika ja võidujanulise klubiga nagu FCI Levadia. Klubi professionaalsus ja standardid on alati olnud kõrged ning annan endast nii treeningutel kui mängudel maksimumi, et saavutada ühiselt seatud eesmärgid. Lisaks on hea meel taas treenida ja mängida peatreener Zahovaiko käe all," kommenteeris Saliste klubi kodulehe vahendusel.

Levadia spordiosakond lisas, et Saliste oli loogiline valik vasakkaitsesse pärast Michael Schjönning-Larseni lahkumist. Jalgpalliportaal Soccernet seostab Schjönning-Larsenit üleminekuga Šotimaa kõrgliigasse.

Saliste pidas Paide eest 218 kohtumist ning aitas klubil võita 2022. aastal superkarika ja 2023. aastal Tipneri karikavõistlused. Eesti rahvuskoondist on ta esindanud kümnes kohtumises.

Toimetaja: Henrik Laever

