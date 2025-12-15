GALERII | Sakus selgitati välja Eesti parimad cheerleader'id

Tiimide arvestuses saavutasid meistritiitlid Saaremaa Tantsutüdrukud Level 2 Open klassis ning TalTech Cheerleaders nii Level 4 Youth+Junior klassis kui ka Level 5 Senior klassis.

Taltech Cheerleaders oli edukas ka partnerstunt'ide kategoorias ning grupistunt'ide arvestuses tõusid esile Audentese Spordiklubi ja Võimlemisklubi Akros.

Performance cheer'i kategooriates olid edukad Rapla Tantsustuudio, Taltech Cheerleaders, LifeDance Stuudio, Desiree Stuudio ja Dance Republic Tantsukool, kelle sportlased võitsid mitmeid esikohti nii duode kui ka tiimide arvestuses. Eriti tihe konkurents valitses cheer jazz ja cheer pom duode kategooriates, kus osales rekordarv paare.

Võistluste kohtuniku Monika Kollo sõnul oli tänavune tase märkimisväärselt kõrge. "Rõõm on näha, kui ühtlaselt tugevaks on Eesti cheerleading kasvanud. Sooritused olid tehniliselt puhtad, energilised ja vastasid rahvusvahelistele standarditele. Paljud tiimid näitasid selget arengut võrreldes eelmise hooajaga," lausus Kollo.