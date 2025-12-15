X!

GALERII | Sakus selgitati välja Eesti parimad cheerleader'id

Teised alad
Eesti meistrivõistlused cheerleading'us 2025.
Vaata galeriid
19 pilti
Teised alad

Pühapäeval toimusid Saku Valla spordikeskuses Eesti meistrivõistlused cheerleading'us, kus erinevates vanuse- ja tasemeklassides võistles pea 500 sportlast.

Tiimide arvestuses saavutasid meistritiitlid Saaremaa Tantsutüdrukud Level 2 Open klassis ning TalTech Cheerleaders nii Level 4 Youth+Junior klassis kui ka Level 5 Senior klassis.

Taltech Cheerleaders oli edukas ka partnerstunt'ide kategoorias ning grupistunt'ide arvestuses tõusid esile Audentese Spordiklubi ja Võimlemisklubi Akros.

Performance cheer'i kategooriates olid edukad Rapla Tantsustuudio, Taltech Cheerleaders, LifeDance Stuudio, Desiree Stuudio ja Dance Republic Tantsukool, kelle sportlased võitsid mitmeid esikohti nii duode kui ka tiimide arvestuses. Eriti tihe konkurents valitses cheer jazz ja cheer pom duode kategooriates, kus osales rekordarv paare.

Võistluste kohtuniku Monika Kollo sõnul oli tänavune tase märkimisväärselt kõrge. "Rõõm on näha, kui ühtlaselt tugevaks on Eesti cheerleading kasvanud. Sooritused olid tehniliselt puhtad, energilised ja vastasid rahvusvahelistele standarditele. Paljud tiimid näitasid selget arengut võrreldes eelmise hooajaga," lausus Kollo.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

19:51

FIDE leevendas piiranguid agressorriikide sportlastele

19:16

GALERII | Sakus selgitati välja Eesti parimad cheerleader'id

18:40

Jalgpalli naiste meistriliigaga liitub kaks uut klubi

18:02

Hughes viskas Wildi särgis debüütvärava

17:29

Aivar Rehemaa: ma ei näe muretsemiseks põhjust

16:45

Chiefs jääb üle kümne aasta play-off'ist välja, Mahomes sai tõsise vigastuse

16:11

Robin Kool saavutas karjääri kolmanda suurvõidu

15:51

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15:15

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

14:50

Narva United pööras mängu enda kasuks, Ravens ja Qarabag leppisid viiki

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15:51

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

11:51

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

00:01

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

14.12

Šveits krooniti maailmameistriks, Rootsi jäi esimest korda medalita

10:10

LeBron James tõi lõpusekundeil Lakersile võidu

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot Uuendatud

14.12

Norra suusataja teenis karjääri esimese MK-etapivõidu

11:51

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

08:09

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo