X!

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

Jalgpall
Karl Jakob Hein, Maksim Paskotši ja Mattias Käit
Karl Jakob Hein, Maksim Paskotši ja Mattias Käit Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Tänavusel traditsioonilisel jalgpalligalal, mis toimub 21. detsembril Estonia kontserdisaalis, kuulutatakse välja aasta parim meesjalgpallur.

Traditsiooniliselt selgitati parim meesjalgpallur välja Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) ja Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ringküsitluses. Nii EJAK-i kui ka EJL-i poolt osales küsitluses 41 inimest ehk kokku 82 hääletajat, kes nimetasid oma esikolmiku.

Esikolmikusse jõudsid tänavu (tähestikulises järjekorras): Karl Jakob Hein, Mattias Käit ja Maksim Paskotši.

Lisaks teenisid punkte (tähestikulises järjekorras): Mihkel Ainsalu, Märten Kuusk, Karol Mets, Martin Miller, Rauno Sappinen, Michael Schjönning-Larsen, Rocco Robert Shein, Vlasi Sinjavski, Markus Soomets ja Alex Matthias Tamm.

23-aastane väravavaht Karl Jakob Hein mängis esimesel poolaastal Valladolidi Realis, kelle eest sai tänavu kirja 13 kohtumist Hispaania kõrgliigas. Sügisel liitus ta Saksamaa kõrgliiga klubiga Bremeni Werder, kelle värve on seni kaitsnud kahes kohtumises. Eesti meeste koondist esindas ta 2025. aastal üheksa korda.

22-aastane kaitsja Maksim Paskotši mängis kevadel Šveitsi kõrgliigas Zürichi Grasshoppersis, kuid kuulub alates augustist Belgia klubi Gent rivistusse, kelle eest on kõrgliigas kaasa löönud 14 mängus. Koondist esindas Paskotši tänavu seitsmel korral.

27-aastane Mattias Käit kuulus kevadel Bukaresti Rapidi meeskonda, kuid liitus suvel Šveitsi kõrgliigas mängiva FC Thuniga, kellega hoitakse tabelis hetkel esikohta. Käit on väljakul käinud 12 kohtumises. Eesti koondist esindas ta tänavu kaheksa korda ja lõi kolm väravat

Tänavusele jalgpallihooajale tõmmatakse pidulikult joon alla 21. detsembril Estonia kontserdisaalis, kus toimub kolm pidulikku galat. Kell 12 toimub Estonia kontserdisaalis noorte hooaja lõpetamine. Kell 15 algab Estonia kontserdisaalis sündmus "Eesti jalgpall tänab", kus autasustatakse esiliigade, II liiga, madalamate liigade, rahvajalgpalli ja rannajalgpalli parimaid, aktiivsemaid kohtunikke, parimaid staadioneid ning mitmeid teisi. Jalgpalligala, kus selgub teiste seas ka aasta meesjalgpallur, algab kell 18, sissepääs on kutsetega. Otsepilti galadest näeb jalgpall.ee lehel.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:15

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

14:50

Narva United pööras mängu enda kasuks, Ravens ja Qarabag leppisid viiki

13:38

Sinjavski oli Bohemiansi kaotusmängus meeskonna parim

10:58

Yakovlevi koduklubi teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest

08:47

Hein vaatas Werderi kaotusmängu pingilt

14.12

Man City ja Aston Villa ei lase Arsenali kaugemale

14.12

Albaania liigas esmakordselt põhisse pääsenud Jürgens teenis penalti

14.12

Rekordilise väravasöödu andnud Salah lahkus platsilt valju aplausi saatel

13.12

Metsa koduklubi mängis pikalt vähemuses, aga lõpetas koleda seeria

13.12

Aasta meesjuuniori tiitlile kandideerivad Paalberg, Kristal ja Siht

sport.err.ee uudised

16:45

Chiefs jääb üle kümne aasta play-off'ist välja, Mahomes sai tõsise vigastuse

16:11

Robin Kool saavutas karjääri kolmanda suurvõidu

15:51

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15:15

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

14:50

Narva United pööras mängu enda kasuks, Ravens ja Qarabag leppisid viiki

14:07

Nädal piiri taga: Tammearu ja Tammemaa said Jaapanis tähtsa võidu

13:38

Sinjavski oli Bohemiansi kaotusmängus meeskonna parim

12:55

Neljas Eesti kahevõistleja kvalifitseerus Otepää MK-etapile

12:21

Mäe parimate sportlaste valimisest: keeruline on hakata alasid võrdlema

11:51

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

11:32

Rahvusvahelisel lauatenniseturniiril jäid võidu koju

10:58

Yakovlevi koduklubi teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest

10:10

LeBron James tõi lõpusekundeil Lakersile võidu

09:44

Kaotusseisust välja tulnud Mägi krooniti taas 9-palli Eesti meistriks

09:18

Tartu Ülikool/Bigbank tõusis naiste meistriliigas tabelijuhiks

08:47

Hein vaatas Werderi kaotusmängu pingilt

08:09

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

00:01

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

14.12

Rae tunnistas Leedus vaid võite

14.12

Saalihokikoondise kapten: on, mille üle uhkust tunda

loetumad

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

00:01

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot Uuendatud

14.12

Šveits krooniti maailmameistriks, Rootsi jäi esimest korda medalita

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

14.12

Norra suusataja teenis karjääri esimese MK-etapivõidu

10:10

LeBron James tõi lõpusekundeil Lakersile võidu

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

14.12

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo