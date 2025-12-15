Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

Traditsiooniliselt selgitati parim meesjalgpallur välja Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) ja Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ringküsitluses. Nii EJAK-i kui ka EJL-i poolt osales küsitluses 41 inimest ehk kokku 82 hääletajat, kes nimetasid oma esikolmiku.

Esikolmikusse jõudsid tänavu (tähestikulises järjekorras): Karl Jakob Hein, Mattias Käit ja Maksim Paskotši.

Lisaks teenisid punkte (tähestikulises järjekorras): Mihkel Ainsalu, Märten Kuusk, Karol Mets, Martin Miller, Rauno Sappinen, Michael Schjönning-Larsen, Rocco Robert Shein, Vlasi Sinjavski, Markus Soomets ja Alex Matthias Tamm.

23-aastane väravavaht Karl Jakob Hein mängis esimesel poolaastal Valladolidi Realis, kelle eest sai tänavu kirja 13 kohtumist Hispaania kõrgliigas. Sügisel liitus ta Saksamaa kõrgliiga klubiga Bremeni Werder, kelle värve on seni kaitsnud kahes kohtumises. Eesti meeste koondist esindas ta 2025. aastal üheksa korda.

22-aastane kaitsja Maksim Paskotši mängis kevadel Šveitsi kõrgliigas Zürichi Grasshoppersis, kuid kuulub alates augustist Belgia klubi Gent rivistusse, kelle eest on kõrgliigas kaasa löönud 14 mängus. Koondist esindas Paskotši tänavu seitsmel korral.

27-aastane Mattias Käit kuulus kevadel Bukaresti Rapidi meeskonda, kuid liitus suvel Šveitsi kõrgliigas mängiva FC Thuniga, kellega hoitakse tabelis hetkel esikohta. Käit on väljakul käinud 12 kohtumises. Eesti koondist esindas ta tänavu kaheksa korda ja lõi kolm väravat

Tänavusele jalgpallihooajale tõmmatakse pidulikult joon alla 21. detsembril Estonia kontserdisaalis, kus toimub kolm pidulikku galat. Kell 12 toimub Estonia kontserdisaalis noorte hooaja lõpetamine. Kell 15 algab Estonia kontserdisaalis sündmus "Eesti jalgpall tänab", kus autasustatakse esiliigade, II liiga, madalamate liigade, rahvajalgpalli ja rannajalgpalli parimaid, aktiivsemaid kohtunikke, parimaid staadioneid ning mitmeid teisi. Jalgpalligala, kus selgub teiste seas ka aasta meesjalgpallur, algab kell 18, sissepääs on kutsetega. Otsepilti galadest näeb jalgpall.ee lehel.