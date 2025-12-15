X!

Narva United pööras mängu enda kasuks, Ravens ja Qarabag leppisid viiki

Jalgpall
Narva United
Narva United Autor/allikas: Marleen Mälk
Nädalalõpul mängitud saalijalgpalli meistriliiga vooru järel jätkab tabeli tipus Bunker Partner, võiduseeriat pikendas ka Narva United. Ainsa viigiga lõpetasid esmakordses vastasseisus Ravens Futsal ja Tallinna Qarabag.

Bunker Partner pikendas oma kaotuseta hooaega, alistades võõrsil Saku Sportingu. Kuigi Sporting on tänavusel hooajal tabeli ülemises pooles püsinud, kuulus mängu algusest initsiatiiv külalistele, vahendab jalgpall.ee.

Bunker Partner asus juhtima juba teisel minutil ning suurendas eduseisu järjepidevalt. Kahel korral oli täpne Pavel Rubel, värava said kirja ka Mark Ivanov, Denis Vnukov, Artur Bõstrov ja Trevor Elhi. Sportingu eest vähendas vahet Martin Valkiainen, teine tabamus läks kirja vastase omaväravana.

Bunker jätkab täisedus ning on tabeli esimesel positsioonil, edestades lähimat jälitajat viie punktiga. Sporting langes kaotuse järel kolmandalt positsioonilt neljandale.

Silla FC Phoenix alustas Narva Unitedi vastu kohtumist teravalt ja asus avapoolajal juhtima, kuid Narva suutis kaotusseisu seljatada ning teenis 7:4 võidu. Kristjan Kalamees säras Narva ridades kübaratrikiga, kaks väravat lisas Yurii Kidanov ja ühe Artur Timoska ja Vitalii Katerynin. Phoenixi eest olid resultatiivsed Stanislav Gussev, Matvei Minajev, Daniil Dikopavlenko ja Grigori Mitsuk.

Narva United jätkas sellega oma edukat seeriat ning tasuks kerkis ta tabeli kolmandale positsioonile. Silla on tabeli seitsmes meeskond.

Tartu Ravens Futsal ja Tallinna FC Qarabag pidasid esimese omavahelise kohtumise, mis lõppes 6:6 viigiga. Ravens haaras avapoolajal kindla edu ning juhtis juba 4:1, kuid Qarabag tegi tugeva teise poolaja ja tuli mängu tagasi. Viigivärav sündis omaväravast kohtumise viimasel minutil. Eduard Desjatski panustas kodumeeskonna saldosse kahe tabamusega, ühe värava vormistasid Lehar Savikink, Volodymyr Khyzhevskyi ja Mats Plado. Tallinna meeskonna eest kirjutas kaks väravat enda nimele nii Dmytro Skrynnyk kui Vadym Khakimov, ühe Kirill Šustov.

Ravensi jaoks oli tegu esimese viigiga, meeskond paikneb liigatabelis teisel real, jäädes tabeliliidrist maha viie punktiga. Qarabag asetseb tabelis viiendal positsioonil – lähimast jälitatavast lahutab neid kaks punkti, samas on neil üks mäng veel varuks.

Voor lõpetati Rummus, kus Dünamo alistas Tartu FC Interi 10:5. Esmakordses vastasseisus haaras Rummu varakult eduseisu ning hoidis mängu kontrolli all kogu kohtumise vältel. Aleksandr Seppago oli Rummu eest täpne kolmel korral, Arseni Hmeljov ja Danila Gushinets kahel. Ühe tabamuse vormistasid Ivan Behar, Stanislav Hmeljov ja Artjom Petrunin. Interi eest skoorisid Deniss Bekker (2 tk), Sander Eppik ja Andrei Tjunin, üks tabamus läks kirja vastase omaväravana.

Rummu jaoks oli tegu hooaja teise võidutulemusega ning teenitud kuus punkti hoiavad meeskonda kuuendal real. Inter, kes pole punkte kogunud, on tabeli kaheksas meeskond.

Saalijalgpallis ootab ees koondisepaus. Aasta viimased kohtumised mängitakse sel nädalal, 19. ja 21. detsembril, kui sõprusturniiril kohtutakse Soome ja Gibraltariga.

Toimetaja: Maarja Värv

