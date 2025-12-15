Nädal piiri taga: Tammearu ja Tammemaa said Jaapanis tähtsa võidu

Jaapanis peetakse keisri karikavõistluste mänge ja Timo Tammemaa ning Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas sai hakkama suuremat sorti üllatusega, kui veerandfinaalis lülitati konkurentsist välja tippklubi, eelmise aasta Jaapani meister Osaka Suntory Sunbirds, tulemuseks 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 29:27) võit ja koht poolfinaalis. Mõlemad eestlased kuulusid tavapäraselt oma meeskonna põhikoosseisu. Poolfinaalid peetakse 20. detsembril, vahendab volley.ee.

Robert Viiber ja Narbonne pidid Prantsusmaa meistriliigas tunnistama Cannes'i 3:1 (22:25, 25:19, 25:21, 25:20) paremust. Viiber sai kirja täismängu ja tõi ka kolm punkti (+0). Alex Saaremaa ja Chaumont pidid tunnistama Montpellier' 3:1 (21:25, 25:21, 25:20, 25:23) üleolekut, Saaremaa tõi osalise mänguajaga viis punkti (+4). Tabelis asub Narbonne 12 punktiga kümendal kohal ja Chaumont on kümne silmaga 13. Chaumont pidas ka CEV Challenge Cupi 1/16-finaali avamängu Kreeka klubi Syrose Foinikasega ja pidi tunnistama vastase 3:2 (25:23, 21:25, 25:20, 21:25, 16:14) paremust, Saaremaa tõi osalise mänguajaga ühe punkti (-1).

Robert Täht Al Jazira jätkasid võidukalt Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas, kui viimati alistati 3:0 (25:22, 25:21, 25:19) Al Nasri. Täht tõi võitjate parimana 22 punkti (+11). Nädala esimeses mängus saadi kirja 2:3 (15:25, 25:23, 25:22, 21:25, 11:15) kaotus Baniyase vastu, Täht kerkis taas oma meeskonna edukaimaks, tuues 23 punkti (+2). Tabelis ollakse 12 punktiga teisel kohal.

Kuveidis mängiv Oliver Venno ja tema tööandjaks olev Kuwait SC said esimeses liigamängus kirja 3:1 (25:21, 24:26, 25:19, 25:21) võidu Kazma üle. Venno tõi üleplatsimehena 27 punkti (+20).

Joosep Kuriku koduklubi Genfi Genois sai Šveitsis kirja 2:3 (19:25, 25:20, 25:23, 10:25, 10:15) kaotuse Amriswililt. Kurik tõi 18 punkti (+11). Tabelis ollakse 21 silmaga neljandad.

Slovakkias peeti karikavõistluste kohtumisi ning Mirjam Karoliine Kask ja Caterina Cicetti aitasid Uniza Žilina naiskonna esimeses poolfinaalmängus 3:0 (25:14, 25:22, 25:12) võiduni Prane Brusno üle. Kask tõi viis (+1) ja Cicetti kolm punkti (+1) punkti. Kordusmäng peetakse jaanuaris.

Karli Alliku koduklubi Abba Pineto sai Itaalia esiliigas kirja 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:17) võidu Cantu üle, Allikult 14 punkti (+3). Tabelis on Pineto 20 punktiga neljandal kohal.

Aserbaidžaani meistriliigas sai Kevin Saare tööandja Ordu kirja 3:1 (25:22, 25:21, 18:25, 25:16) võidu liiga liidri Neftchi üle. Saarelt vähese mänguajaga kaks punkti (+0). FHN-Xilasedici VK ja Markkus Keel pidasid CEV Challenge Cupi 1/16-finaali avamängu Belgia klubi Aalsti Lindemansi vastu ja said 0:3 (17:25, 22:25, 23:25) kaotuse, Keel mängis osaliselt.

Portugalis sai Marx Aru tööandja Lissaboni Sporting 3:0 (25:8, 25:17, 25:20) jagu Espinhost, Aru arvele jäi osalise mänguajaga üks punkt (+1). Liigas on Sporting 28 punktiga liidrikohal.

Rumeenia meistriliigas sai Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau 3:0 (25:16, 28:26, 25:15) võidu Unirea Dej üle, Hurdalt 17 (+14) ja Teppanilt 15 punkti (+6) punkti. Renet Vankeri ning Timo Lõhmuse koduklubiks olev Galati Arcada sai samuti 3:0 (33:31, 25:14, 25:22) jagu Bukaresti Stiinta Politehnicast, Vanker mängis kogu kohtumise ja tõi ka neli punkti (+4), osaliselt kaasa teinud Lõhmus lisas ühe punkti (-1). Silver Maar ja Bukaresti Rapid pidid tunnistama Brasovi Corona 3:1 (25:20, 26:24, 20:25, 25:23) paremust, Maar kaasa ei teinud. Tabelis on Zalau 23 punktiga liidrikohal, Arcada on 19 punktiga teine ja Rapid kümne silmaga kaheksas.

Lisaks osalesid Rumeenia klubid ka CEV Challenge Cupi 1/16-finaalides. Zalau sai 3:0 (25:19, 25:15, 25:21) võidu Montenegro klubi Budva üle, Teppanilt kahe geimiga kuus (+1) ja Hurdalt seitse (+5) punkti. Galati sai samas faasis 3:1 (23:25, 25:23, 25:21, 25:20) võidu Lissaboni Benfica vastu, Vanker sai kirja täismängu, Lõhmus sekkus hetketi ja skoori ei teinud.

Jan Markus Üprus ja Waldvierteli Union Raiffeisen said Austria meistriliigas 3:0 (25:22, 25:22, 25:16) võidu Grazi Holdingu üle, Üprus sekkus hetketi ja skoori ei avanud. Tabelis ollakse 22 punktiga kolmandal positsioonil.

Kadi Kullerkannu tööandjaks olev Besiktas sai Türgi kõrgliigas esmalt 2:3 (25:23, 19:25, 25:19, 17:25, 6:15) kaotuse Eczacibasilt, Kullerkann sekkus hetkeks ja skoori ei teinud. Seejärel saadi 0:3 (20:25, 20:25, 11:25) kaotus Galatasaraylt, eestlanna ei mänginud. Tabelis on Besiktas 11 punktiga üheksas.