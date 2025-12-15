Sinjavski oli Bohemiansi kaotusmängus meeskonna parim

Sinjavski ja Bohemians jäid kaotusseisu alles 70. minutil, kui penaltipunktilt oli täpne endine Paide Linnameeskonna ründaja Ebrima Singhateh, kes tabamuse järel ka väljakult lahkus. Seejärel muugiti Bohemiansi väravasuu lahti veel 79. ja 87. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Eestlane kuulus algrivistusse ning tegi kaasa terve kohtumise. Flashscore'i hinnangul oli Sinjavski oma meeskonna parim mängija. Kaotuse järel paikneb Bohemians Tšehhi kõrgliiga 12. tabelireal, kusjuures ühe koha võrra eespool on Robi Saarma tööandja FK Pardubice.

Maksim Paskotši ja KAA Gent pidid tunnistama tabelinaaber Antwerpi 2:0 paremust.

Portimonense U-23 ja Kristofer Käit alistasid Portugalis 1:0 Santa Clara U-23 meeskonna.

Aleksandr Šapovalovi tööandja Volose Niki alistas Kreeka tugevuselt teises liigas 3:1 Tripoli Asterase duubelmeeskonna.

