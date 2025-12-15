X!

Neljas Eesti kahevõistleja kvalifitseerus Otepää MK-etapile

Fred Gustavson (nr 3)
Fred Gustavson (nr 3) Autor/allikas: Andri Tallo
Lõppenud nädalavahetusel toimus Soomes Rukal kahevõistluse kontinentaalkarikasarja etapp. Laupäeval tuli punktikohale 40. kohal lõpetanud 16-aastane Ruubert Teder ja pühapäeval 38. koha saavutanud 17-aastane Fred Gustavson. Kontinentaalkarikasarja punkt loob võimaluse osa võtta jaanuari alguses Otepääl toimuvast maailmakarikaetapist.

Möödunud hooajal teenisid kontinentaalkarikasarja punkti kaks noort kahevõistlejat – Karel Pastarus ja Teder. Nüüd täitis selle nõudmise ka Gustavson.

"Suure mäega harjumine võtab küll aega ja harjutada saime vaid paaril päeval. Suusasõit läks aga kõvasti paremini kui arvasin – sõitsin minuti võrra kiiremini kui laupäeval," kommenteeris Gustavson Ruka võistlusi. "Eks täna oli rohkem mängus ka ning ma lihtsalt pidin kiiremini sõitma, muidu oleks pikaks ajaks päris mõru maik jäänud. Olen õnnelik, et teenisin Otepää maailmakarikaetapile kvalifitseerumiseks vajaliku kontinentaalkarikasarja punkti. Eestis suure publiku ees võistelda on minu jaoks suur asi!"

Treener Andrus Ilves rõõmustas ühtaegu nii võistluste kordamineku kui ka selle valgel avanevate võimaluste üle. "Võrreldes möödunud hooajaga on noored kindlasti sammu edasi astunud. Mul on väga hea meel, et Ruubert ja Fred punktikohale tulid. Ja loomulikult rõõmustan ka selle üle, et nüüd on jaanuari alguses Otepää maailmakarikaetapi stardis mitte kolm, vaid lausa neli sportlast. Seda pole ammu juhtunud!" lausus ta. "Noormehed andsid endast maksimumi, kuid nende potentsiaal on tegelikult suurem kui tulemus nädalavahetuse protokollis. Treeninguteks oli meil piiratud aeg ja lumeolud kehvad. Ruka mägi on väga nõudlik, seda on näha ka maailmakarikaetappidel. Ka väikest eksimust karistatakse 30–40 meetriga. On ka hooaja algus ja näha on, et hüpped pole veel stabiilsed – mõni õnnestub paremini ja teine kehvemini."

Võistlusest võttis osa neli Eesti noorsportlast. Lisaks Tederile ja Gustavsonile olid stardis ka Pastarus ja Matias Aarna. Treeneri sõnul on eestlast osalejatest ühed noorimad: "Erandiks on 17-aastane Norra kahevõistleja Alvin Le, kes sooritas mõlema võistluspäeva parimad suusahüpped. Omavanustes ongi ta maailma tipus. Temast jääme hetkel veel päris palju maha, kuid areng on järjepidev. Võrreldes möödunud hooajaga on noored minut-kaks murdmaasõidus kiiremaks saanud. Hüpped muutuvad ka järjest stabiilsemaks."

Ilvese hinnangul on noormehed taseme poolest suhteliselt võrdsed. "Ei ole selget favoriiti, kes oleks teistest peajagu üle," lausus ta. "Nii hüppemäel kui suusarajal on ühel korral üks ja teisel korra teine eespool. Konkurents on see, mis viib edasi, motiveerib treenima ja võistlustel maksimumi andma."

Lisaks Otepää MK-etapile kannustab noori ka potentsiaalne võimalus pääseda Milano Cortina olümpiamängudele. Eestil on kahevõistluses olümpiale kaks kohta, mis jagatakse välja jaanuari keskel suusaliidu koostatud statuudi alusel.

"Nüüd tuleb samasuguseid või veelgi paremaid võistlusi korrata, sest olümpiale pääsemine on üks mu suurimaid unistusi," ütles Gustavson.

Toimetaja: Maarja Värv

