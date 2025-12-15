Tartu Ülikool/Bigbank tõusis naiste meistriliigas tabelijuhiks

Võrkpalli naiste meistriliigas toimus pühapäeval kolm mängu, milles võtsid võidu tiitlikaitsja TalTech/Nordaid, Tartu Ülikool/Bigbank ja Viimsi/Tallinna Ülikool.

Kodusaalis mänginud TBD Pharmatech/Kastre ei suutnud punktiarvet avada ka põhiturniiri kuuendas mängus, jäädes tiitlikaitsjale TalTech/Nordaidile 0:3 (17:25, 16:25, 20:25) alla, vahendab volley.ee.

Maren Mõrd tõi võitjatele 11, Stefi Siht 10 ning Sirli Tänav ja Sigrit Tänav võrdselt kaheksa punkti. Koduvõistkonna poolel lõpetas Susanna Elisabeth Rikand kohtumise 12 punktiga.

Võitjad olid selgelt edukamad blokis ja rünnakul, kui TalTech saavutas üheksa blokipunkti ja lahendas rünnakuid 39-protsendiliselt. Tartu naiskond kogus bloki abil kolm punkti, rünnakul näidati 26-protsendilist efektiivsust.

Turniiritabelis kaks kohta kolmandaks tõusnud TalTech/Nordaid on kogunud kümme punkti, TBD Pharmatech/Kastre püsib ainsana punktita.

Barrus/Võru Võrkpalliklubi võitis Lõuna-Eesti võistkondade vastasseisus Tartu Ülikool/Bigbanki vastu ühe geimi, kuid ülejäänud kolmes olid paremad tartlannad. Annabel Huik panustas võõrsil mänginud Tartu naiskonna 3:1 (25:15, 27:25, 13:25, 25:22) võitu 17, Nora Lember 16, Kairin Tammel 10 ja Häli Vahula kaheksa punkti. Margot Saharov rõõmustas kodupublikut 13, Brita Saare, Kerli Kubi ja Hanna-Liisa Ilves võrdselt 12 ning Haide Haring 11 punktiga.

Mängu kokkuvõttes jäid võitjad rünnakul peale kümnega – tartlannad lahendasid rünnakuid 36-protsendiliselt ja Võru klubi 26-protsendiliselt. Blokis oli omakorda punktidega 9:6 edukam Võru naiskond. Samuti tegid võõrustajad suurepärase esituse servil, kus teeniti 14 punkti ja eksiti vaid neljal korral ehk servil jäädi kümne punktiga plussi. Servil kahega miinusesse jäänud Tartu naiskonnale kogunes kaheksa vea kõrvale kuus ässa.

Tartu Ülikool/Bigbank tõusis 19 punktiga tabelijuhiks, edestades kaks mängu vähem pidanud Rae Spordikool/Viastoni kolme punktiga. Viie punktiga jätkav Barrus/Võru Võrkpalliklubi on seitsmes.

Tõeliseks põnevusetenduseks kujunes Viljandis toimunud vastasseis, milles koduvõistkond Viljandi Metall jäi 2:3 (25:19, 16:25, 25:23, 23:25, 15:17) alla Viimsi/Tallinna Ülikoolile. Võitjad saavad rahule jääda enda blokiga, mille abil võeti 16 punkti. Viljandi naiskond teenis blokis neli punkti. Rünnakul olid võistkonnad sisuliselt võrdsed, kui koduvõistkonna näitaja oli 34 ja külalistel 32 protsenti.

Hooaja isikliku rekordi püstitanud Raili Hunt kogus Viimsi/Tallinna Ülikooli särgis 20, Ave Kuusk 18, Kätriin Põld 16 ja Sandra Lepp 11 punkti. Kelly Metsamärt vastas 24, Erle Püvi 15, Ragne Dimitrijev 13 ja Kädi-Lii Väli 10 punktiga. Pluss-miinus arvestuses oli +16 punktiga parim Metsamärt.

Viljandi Metall hoiab kümne punktiga viiendat ja Viimsi/Tallinna Ülikool kaheksa punktiga kuuendat kohta. Kalendriaasta lõpetavad TBD Pharmatech/Kastre ja Tartu Ülikool/Bigbank, kes kohtuvad 18. detsembril kell 19 NET spordihallis.