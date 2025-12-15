Hein vaatas Werderi kaotusmängu pingilt

Saksamaa kõrgliigas pidi Bremeni Werder kodus suure kaotuse vastu võtma, kui Stuttgardile jäädi alla 0:4. Eesti koondislane Karl Jakob Hein vaatas mängu varumeestepingilt.

Stuttgart asus juhtima 23. minutil, kuid Deniz Undavi värav tühistati suluseisu tõttu. Poolaja lõpus jõuti aga kahel korral sihile – 40. minutil skooris Bilal El Khannouss ja neli minutit hiljem Jamie Leweling.

59. minutil jäi Werder vähemusse, kui Karim Coulibaly teenis teise kollase kaardi ja pidi väljakult lahkuma.

20 minutit hiljem kasvatas Undav külaliste edu kolmeväravaliseks ja seitsmendal lisaminutil vormistas lõppskoori Chris Führich.

Werderi väravasuul seisnud Mio Backhausil oli tihe tööpäev, Stuttgart lõi raamidesse 12 lööki ehk lisaks neljale väravale tegi Backhaus kaheksa tõrjet. Seevastu Stuttgardi väravavaht Alexander Nubel sai teha kolm tõrjet.

Liigatabelis on Stuttgart 25 punktiga kuues, nelja võidu ja nelja viigi kõrvale kuuenda kaotuse saanud Bremeni Werder on 16 punktiga 12. real.

Sel nädalavahetusel mängib Werder võõrsil Augsburgiga, kes paikneb tabelis nelja võidu, ühe viigi ja üheksa kaotusega 15. kohal.