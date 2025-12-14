Norra tuli veteranist väravavahi viimases mängus maailmameistriks

Rotterdamis toimunud finaalmängus juhtis suurema osa esimesest poolajast napilt Saksamaa ja suurema osa teisest Norra. Viimane viigiseis tablool oli 17:17, aga kohtumise lõpp õnnestus favoriidil paremini.

Norra paremad olid Thale Rushfeldt Deila ning turniiri suurimaks väravakütiks osutunud ja parimaks mängijaks valitud Henny Reistad viie tabamusega. Kolm Saksamaa mängijat karistasid norralannasid neljal korral.

Norra väravasuul tegi suurepärast tööd ka 45-aastane väravavaht Katrine Lunde, kelle jaoks oli ühtlasi tegemist viimase koondiseturniiriga. Juba 2002. aastal debüteerinud Lunde arvele jäi ligemale 400 koondisemängu.

Ühtlasi tähendab norralannade triumf, et nende käes on hetkel kõik kolm suurt tiitlit: nad on ka valitsevad Euroopa meistrid ja tulid mullu Pariisis olümpiavõitjateks.

Maailmameistrivõistluste ajaloos on neist edukamad NSV Liit ja selle järglane Venemaa, kes teenisid vastavalt kolm ja neli tiitlit ehk kokku seitse. Samas on Norral kümne mängitud finaaliga rekordi ainuomanik.

Veidi varem toimunud pronksikohtumises oli tiitlikaitsja Prantsusmaa lisaaja abil parem võõrustaja Hollandist 33:31 (12:11, 26:26).