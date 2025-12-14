X!

Mõõnav Panter sai Leedu klubilt lüüa

Foto: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki Balti liigas kaotas Tallinna HC Panter kümnenda mängu järjest. Kodujääl tuli tunnistada Elektrenai Energija 5:3 paremust.

Kõik selle hooaja senised neli mängu Elektrenai Energija vastu on olnud tasavägised, aga neist kolmes on HC Panter pidanud vastu võtma kaotuse. Pühapäeval läksid külalised Haabersti jäähallis väravateta esimese kolmandiku järel teisel perioodi 3:0 juhtima ja kasvatasid kolmanda kolmandiku alguses eduseisu juba neljaväravaliseks.

"Ma arvan, et meil on väga raske periood hetkel," tunnistas kapten Rasmus Kiik ERR-ile. "Kui vastased saavad oma kolm võimalust ja nad kasutavad need kõik ära, siis 0:3 pealt on juba väga raske jõuda olukorrani, et saaksime kohe tagasi tulla."

Panter suutis esimese litri vastaste väravasse toimetada siis, kui viimast kolmandikku jäi mängida pisut vähem kui üheksa minutit. Autoriks Nikita Puzakov, kes õige pea kahandas oma teise tabamusega arvulisest ülekaalust kaotusseisu kahele väravale. Viimastel minutitel üritati väravavahita viiki püüda, kuid kõva võitlus tulemust ei toonud.

"Keerulises olukorras pole lihtne olla. Seda kaotustejada pole kerge murda. Kui asjad ei laabu, siis hakkab enesekindlus veidi langema," ütles Panteri peatreener Mikko Mäenpää.

"Täna viskasime vähemalt kolm väravat. Eelmises kuues mängus lõime keskmiselt ühe värava mängus. Nii ei ole võimalik mänge võita. See väravate viskamine sõltub väga palju enesekindlusest. Päris mitmes mängus oleme mänginud võitmiseks piisavalt hästi ja loonud piisavalt väravavõimalusi, aga me ei löö väravaid."

Panter on kaotanud Balti liigas kümme mängu järjest, viimati võideti oktoobri lõpus. Hooaja esimesest 23 mängust on võidetud vaid viis ja turniiritabelis asutakse üheksa klubi konkurentsis seitsmendal kohal. Veerandfinaali pääseb põhiturniiri kuus paremat.

"Meil on kindlasti mõõnaperiood ja seda kaotustejada on raske maha raputada seljast," lausus Kiik. "Ma ütlen, et see tuleb. Võib olla mitte veel järgmisel korral, aga usume endasse ja midagi pole teha - tuleb edasi minna."

"Hooaeg on pikk, meil on veel pooled mängud järel. Selle Leedu klubiga on samuti veel mõned mängud jäänud. Kõik on võimalik ja oleme tõestanud, et suudame neid ja ka teisi võita. Lihtsalt praegu on see usk läinud."

Mäenpää lisas: "Minek on praegu päris raske, aga me pöörame selle olukorra ringi. See juhtub varem või hiljem."

Järgmisel nädalavahetusel mängib Panter kahel korral kodus Vilniuse klubiga.

Toimetaja: Siim Boikov

